萬人造勢 賴清德籲挺林佳龍讓新北成台灣領頭羊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨新北市長參選人林佳龍（右4）23日晚間在三重區舉辦造勢晚會，吸引萬人到場參與，現場雖然飄著雨，但仍澆不熄支持者熱情，現場「凍蒜」聲不斷。中央社記者王鴻國攝 111年10月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北23日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚在三重舉辦造勢晚會，吸引上萬民眾冒雨參與。副總統賴清德為現場氣氛掀起高潮，他呼籲支持國家級人才的林佳龍，要讓新北成為台灣領頭羊。

林佳龍今天行程滿檔，從早拚到晚，一早到永和參加健行活動，隨後趕到鶯歌參加與新北市議員參選人卓冠廷聯合競總成立大會，中午到新莊參加新北市屏東同鄉會會員大會。

林佳龍下午分別到樹林、新莊及三重區，接連參加新北市議員參選人廖宜琨、翁震州、李余典等人的聯合競總成立活動；晚間前往在三重區三和國中操場舉辦全國旅新北同鄉之夜，現場吸引萬人參與，民進黨雲林縣長參選人劉建國等人也到場力挺，場面熱烈。

林佳龍進場時獲熱烈歡迎，他致詞表示，他在三重辦全國旅新北同鄉之夜，就是因為三重是父母從中南部北上打拚的第一站，大家來此就是希望是能翻身的新故鄉，新北不是衛星城市。

他指出，希望發揮出外人精神讓新北大翻新，他提出5個翻新，首先是坐標大翻新，新北與台北成雙子星城市，讓世界看到新北；交通大翻新，以國土規劃方向讓交通立體化，讓縱貫線的溪北捷運銜接多條捷運。

他說，產業大翻新，讓貨從雙港出，客從雙港入；第4是社福大翻新，新北市人均社福預算是6都最低，要爭取與其他5都一樣社福預算；都更大翻新，要1坪換1坪，4年4萬戶，都更危老整合師專人專案辦理。翻新要讓新北人民過更好的生活。

賴副總統到場時為現場氣氛掀起高潮，他同時也為劉建國推薦，獲得現場熱烈回應，「凍蒜」聲不斷。

賴副總統表示，過去大家是找個人翻身的機會，現在要為城市翻新努力，讓後代子孫更有發展。林佳龍有中央及地方、行政及立法磨練經驗，這是國家級人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴副總統指出，林佳龍有志氣要帶領新北成為台灣的領頭羊，要讓產業、交通、社福、都更都要翻新，如果現任市政團隊不能做，就換新團隊來帶領市政。

賴副總統表示，台中目前市政都未超過林佳龍過去的規劃，林佳龍現在是用國家高度來看新北市的進步發展，尤其在擔任交通部長時能讓基隆捷運打結的問題能打開，讓基隆、台北、新北市長等人高興地一起召開記者會，證明林佳龍擁有解決問題能力，這才是最好的市長人選。（編輯：戴光育）1111023