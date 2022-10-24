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林佳龍指捍威權 侯友宜： 捍衛人民初心不變

2022/10/24 12:05
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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍問民眾會選反威權的他或過去捍衛威嚴體制的侯友宜。侯友宜表示，保護中華民國、捍衛台灣人民的安全，這是他從警校就不變的初心。

參選連任的新北市長侯友宜今天出席農業志工表揚及感恩大會後接受媒體聯訪，媒體詢及對林佳龍自稱年輕的時候就反威權，問民眾是要選他還是選過去捍衛威嚴體制，自詡警察市長的侯友宜的意見。

侯友宜表示，保護中華民國、捍衛台灣人民的安全，這是他從警校就不變的初心，40幾年來用行動展現責任，希望讓台灣人民都能夠安居樂業。

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林佳龍在《看見，林佳龍》個人寫真書暨《承擔》新書發表會後接受媒體聯訪，再針對侯友宜的回答表示，侯友宜過去捍衛威權統治，他是挑戰威權統治，兩人是對比，他當時從事學生運動，希望民主化，告別威權統治，但侯友宜是惡法亦法、強勢執法。

林佳龍表示，侯友宜接受九二共識，一個中國，應對台灣的主權說清楚立場，這是不容迴避。今年底的選舉，參選人都應接受檢驗表達對台灣主權的立場，不是講了「中華民國」，就能迴避台灣主權問題。（編輯：張銘坤）1111024

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