面對中國威權擴張 唐鳳：台灣保韌性不擔憂

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（中央社台北24日綜合外電報導）數位發展部長唐鳳接受英國廣播公司（BBC）節目專訪表示，台灣長久以來面對中國威脅，民眾不會因此特別擔憂，重點在於「保持韌性」，「準備好面對逆境並從中恢復」。

在20大期間，中共總書記習近平表示不承諾放棄對台動武。唐鳳接受英國廣播公司（BBC）深度訪談節目HARDtalk專訪時表示，台灣當然準備好面對威權擴張主義，但中國的威權擴張主義長久以來一直存在，因此台灣民眾對最新的威脅並不特別擔憂。

唐鳳表示，台灣在打擊不實訊息、反擊網攻方面等的關注有升高，但整體氣氛平靜。

有鑒美國情報稱習近平希望加快解放軍現代化的步伐，並將發展攻占台灣的能力從2035年提前到2027年，不能排除台海突然爆發衝突的可能。

對此，唐鳳表示台灣颱風地震頻傳，地震往往也沒有太多預警，所以「我們的角色是保持韌性」，「準備好面對逆境並從中恢復」還說台灣隨時都處於高度戒備狀態，也天天面對來自中國的網攻。

唐鳳同時表示，保護台灣基礎建設，數位發展部不僅要打造韌性來抵擋中國網攻，還要打擊不實訊息、打擊外宣攻勢、力抗外國政府干預選舉等。

唐鳳也點出海底電纜是台灣最弱環節之一，因為海底電纜是台灣連接世界的命脈，在汲取烏克蘭經驗下，台灣未來兩年將投資1500萬美元打造700個移動式或固定式衛星接收器，讓台灣在海底電纜遭大幅破壞時，仍能與世界友邦保持聯繫。

唐鳳同時提到台積電之所以能成為台灣的護國神山，除全球90%的高階晶片都由台積電生產，也代表全球對台灣的信賴：信賴台灣的晶片可以驅動全球科技、軍事等各項領域。

對主持人拿總統蔡英文2020年接受BBC訪問時說「我們不需要宣告自己獨立的地位，我們已是獨立的國家，名字叫中華民國台灣」相問，唐鳳說這代表每當說到中華民國台灣，代表著這個自由國家的人民1996年以來即民選總統，中華民國和台灣已是同義詞。

唐鳳表示，雖然全球目前僅少數幾個國家承認台灣國家地位，但在數位領域中，台灣已簽署「未來網際網路宣言」，台灣是世界上簽署這項宣言的61個民主政體的夥伴之一，宣告在共同投資打造、形塑之下，讓網際網路有足夠韌性來抵擋威權擴張主義、保障人權。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1111024