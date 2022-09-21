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建構全民數位韌性 唐鳳：每個人都能發現資安破口

2022/9/21 15:25
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（中央社記者蘇思云台北21日電）數位部長唐鳳今天以自身案例解釋資安領域最低權限原則，像是部長不應有打卡系統管理權限，內部也做修正，她強調，每個人都具備風險管理意識時，資安精神才能像勤洗手、戴口罩一樣落實，這就是全民數位韌性中「全民」的意思。

副總統賴清德今天上午參與台灣資安大會，親自走訪各攤位了解各項新興技術應用。唐鳳今天也出席「CYBERSEC 2022台灣資安大會」，以「建立全民數位韌性」為題進行大會主題演講。

唐鳳透過自己最近的小故事來說明全民數位韌性的關鍵，也解釋資安領域中最小特權或最低權限的概念。

唐鳳指出，自己先前確診隔離結束後回到辦公室，得知數位部人員在測試門禁與打卡系統串接，自己當時也順利登入系統，不過，登入後發現自己竟然有管理員權限，當時就跟部內專案規劃師反應，「我可以維護你的資料，這好像哪裡怪怪的？」

唐鳳指出，這是很有趣的案例，因為在零信任登入系統中，自己都沒有這類特權是最標準的作法，但是到實體情境時，有時候廠商考慮已經進入內網、加上自己又是部長，相關人員可能覺得給予特權也很合理。

不過，唐鳳認為並不合理，因為自己不是資訊處、也沒有作為維護人員的必要性，因此跟內部人員反映，後來系統調整，自己就沒有管理員權限了。

唐鳳表示，資安要落實在每個人生活中，就要像戴口罩、勤洗手等習慣一樣，每個人都必須要有良好的風險管理意識。例如，自己發現系統有這樣管理選單時，可以意識到這可能是一個破口或風險，這就是全民數位韌性中「全民」的意思。

唐鳳也說，自己確診在家隔離期間，都在家簽公文，當時資訊處就把零信任做法準備好，自身也準備好行動自然人憑證，不過昨天逛攤位發現有廠商電子簽章簽得更快，回去也有調整部內系統，現在半秒也可以簽出來，「有競爭有進步」。

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唐鳳表示，數位部的任務目標是建立全民數位韌性，她也在現場說明國家資通安全發展方案的為期三年計畫，願景是打造堅韌安全的智慧國家。

三大目標為成為亞太資安研訓樞紐、建構主動防禦基礎網路、公私協力共創網安環境。此外，唐鳳也提到四大策略，包括吸納全球高階人才、推動公私協同治理以提升關鍵設施韌性、善用科技主動抵禦潛在威脅，以及健全智慧國家資安提升民間防護能量。（編輯：潘羿菁）1110921

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