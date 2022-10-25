黃珊珊宣布文化政見提3目標 推免費參觀美術館

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（中央社記者劉建邦台北25日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天公布文化政見，提出當選後推動3項目標包含實現藝文生活化等，及8項策略如培育產業聚落，並宣布每月特定日期開放民眾免費參觀公立美術館等。

黃珊珊上午在競選總部召開記者會，宣布當選後推動文化政見，包含3項目標，有實現藝文生活化、厚植藝文資產、扶植文創產業，及8項策略，分別為推廣處處好秀、營造親近環境、深化藝文教育、健全文資保護、創建藝文空間、適用創投基金、培育產業聚落、成立統籌平台。

黃珊珊致詞時表示，文化是一座城市的名片，希望把打造台北成為真善美的城市，並以文化力為核心概念，鏈結各項市政規劃，且會以市民為優先，以人為本。

她說，針對實現藝文生活化，會讓藝文活動進駐社區，當選後，北市府會與民間團體合作，擴大相關規模及項目，為支持藝術工作者，會規劃完善街頭藝人登記流程，並支持獨立樂團和特色團體。

黃珊珊表示，當選後會開放藝文場館，像讓民眾免費參觀公立博物館及美術館等，包含高中以下學生憑卡免費入場、每月第1週的星期六台北市民免費入場、每月第3週的星期六開放全國民眾免費入場。

她指出，厚植藝文資產部分，目前最常遇到問題是古蹟保存速度，將加強精細化作業，像針對爭議文資案件，將明定更嚴謹程序進行溝通、協調，盡可能化解意見歧異，才能加速審查。

黃珊珊說，當選後，北市府將編列預算，建立專屬台北市的文史資料庫，並補助文史工作者挖掘台北文史資料，才能讓文資審議有更多歷史資料佐證，且會推動舉辦首都表演藝術獎，盼能鼓勵表演藝術工作者。

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黃珊珊表示，針對扶植文創產業，會透過培育人才與打造媒合平台，協助宣傳行銷及拓展通路，強化台北在地文創業者的品牌實力與知名度。

她說，將成立文藝復興辦公室當成平台，對接創投基金及媒合企業協助，還有規劃場館場地及育成產業聚落等，由辦公室負責統籌規劃及對接資源，有效統籌及扮演橫向溝通與協助與企業連結的角色，讓藝文團體與文創產業能獲得真正的支持。（編輯：張銘坤）1111025