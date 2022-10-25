綠營提雲嘉區域治理 黃敏惠：應不分黨派

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）民進黨雲嘉嘉縣市長3名參選人今天召開「雲嘉嘉聯合記者會」，提出3大主張。尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠說，跨區域治理不應只是「一黨團結」，需要不分黨派共同打拚。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天上午邀請雲林縣長參選人劉建國和尋求連任的嘉義縣長翁章梁，在競選總部召開「雲嘉嘉聯合記者會」，除了簽署聯合政策連署書外，並提出3大主張，包括支持18歲公民權、3方醫療合作及區域聯合災防。

對此，黃敏惠表示，自擔任市長以來，始終希望達到區域共同繁榮而努力。跨區域治理不應只是「一黨團結」，而是需要不分黨派、顏色，共同為區域共好而打拚，嘉義市是民主聖地，在嘉義市不論黨派顏色，而是思考如何讓嘉義市更「出色」。

另外，針對3方醫療合作部分，黃敏惠說，嘉義市醫療品質受到區域縣市民眾信賴，跨區跨縣市就醫比率高達54.14%，其中嘉義縣民則占37.61%。嘉義市的醫療品質很好，中央應該協助再升級，這將對雲嘉嘉民眾健康有很大助益。

黃敏惠指出，嘉義市強力要求衛福部通盤檢討次醫療區的劃分，並爭取在嘉義市設立「癌症專科醫院」、「兒童醫院」，結合嘉義區醫療院所多樣化及異業聯盟模式，將可創造整體醫療共融共存環境，為民眾提供最優質的醫療服務。（編輯：郭諭儒）1111025