中華郵政工會理事長力挺 林佳龍：惜情重義

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中華郵政工會理事長吳文豐發函呼籲會員力挺民進黨新北市長參選人林佳龍（右3），林佳龍25日受訪表示，對於一路幫助過的人紛紛表態支持真的「非常感動」、「郵政工會真的惜情重義」。中央社記者王鴻國攝 111年10月25日

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（中央社記者王鴻國新北25日電）中華郵政工會理事長吳文豐昨天發函力挺民進黨新北市長參選人林佳龍，呼籲會員支持。林佳龍今天指出，對於一路幫助過的人紛紛表態支持，他非常感動，郵政工會真的惜情重義。

林佳龍下午前往蘆洲區參與台語文化推廣座談會，並簽署語言平權承諾書，也與現場參與者進行問答，更與會中小朋友打勾勾約定要學好台語。

林佳龍表示，母語是大家與歷史、文化的連結，三重、蘆洲的中南部移民很多，造就新北市豐富的語言及文化，現在還有將近11萬人口的新住民，文化是新北市最重要的資產，彩虹之美在於多色並存，文化之美在於多元共融，所以語言很重要。

他指出，新北市是台灣的縮影，語言文化最豐富，應該讓新北成為台灣多語教育的示範區，作為母語、多語教育及文化發展最好的城市，台語的翻新與翻身唸法一樣，所以新北大翻新就是城市要大翻新，人民也要大翻身，他承諾要為語言平權共同努力。

隨後，林佳龍到新莊區中美市場、美秀市場掃街，攤商喊「凍蒜」、送菜頭祝勝選，許多攤商、民眾主動上前握手、合照，也有支持者表示「一定要加油、一定要當選」。

林佳龍接受媒體聯訪時，記者詢問，對於這段時間觀光旅宿、運輸業者相挺，昨天更有中華郵政工會理事長吳文豐發函呼籲會員力挺的看法。

林佳龍表示，對於一路幫助過的人紛紛表態支持，非常感動，郵政工會真的惜情重義，還特別把他過去為郵差朋友所做的事情條列出來、寫信向所有工會成員，幫忙推薦自己。

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他說，除了在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間與郵政工會並肩作戰、有革命感情外，他在交通部長任內協助職階及約僱人員調薪、15噸以上大貨車駕駛加給、包裹投遞人員上樓投遞津貼等。

林佳龍指出，新北市約有5000多名郵差，這5000多個家庭如果能知道他過去在交通部長任內政績，「當然對我們在爭取支持上會有很大的幫助」，因此他一方面很感動，也非常感謝郵政工會的情義相挺。（編輯：戴光育）1111025

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左2）25日到新莊中美市場、美秀市場掃街拜票，沿途向攤商握手致意，尋求支持。中央社記者王鴻國攝 111年10月25日

民進黨新北市長參選人林佳龍（左3）25日到新莊區中美市場、美秀市場掃街獲歡迎，有商家特別送上有好彩頭寓意的菜頭祝福林佳龍。中央社記者王鴻國攝 111年10月25日