宜蘭雨災江聰淵籲查機房案疏失 縣府：混淆視聽

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣16日豪雨成災。民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天呼籲檢方、監察院應調查宜蘭縣政府未按時完成抽水機房是否有人為疏失。宜蘭縣府指出，機房與淹水無關，勿混淆視聽。

國民黨青年陣營今天指控，員山鄉七賢村、宜蘭市建業里16日出現淹水災情，宜蘭縣府在第一時間救援8名受困在宜蘭市民宿的遊客，反倒是擔任宜蘭市長的江聰淵非但未積極處理災情，也未出動宜蘭市的抽水機，卻到現場拍照營造救災假象。

對此，宜蘭市公所回應，當時山上的洪水沖刷釀區域淹水，主要淹水區域都在員山鄉七賢村，不是宜蘭市轄區；抽水機布置權責單位應該是員山鄉公所、水利署第一河川局、宜蘭縣政府，不是宜蘭市公所。

江聰淵表示，宜蘭市的建業地區、員山鄉七賢村會淹水，是因為宜蘭縣政府沒施做抽水機房造成，屬於嚴重人為疏失。因此，他提出3點訴求，首先，請檢方嚴加查辦，是否有人為疏失；其次，請監察院嚴辦是否有行政怠惰，造成人民財產損失情況；最後，他會協助受災民眾向縣府求償。

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針對江聰淵有關抽水機房案的質疑，宜蘭縣政府表示，依照中央氣象局累計雨量顯示，15、16日員山鄉七賢村的雨量，較7日同一區域的雨量小很多，這2次的大豪雨特報，卻是雨量較小的15、16日發生淹水狀況，顯見機房是否建設完成，與淹水沒有關係。對於外界一再將淹水歸咎於機房完成與否，縣府嚴駁斥任何混餚視聽的說 法。

縣府指出，抽水機房當初在今年1月就完成規劃，當時預定7月完工，原本無延宕問題，後來因地方3次要求提升功能需求，縣府勇於任事，修改設計書圖，才導致時程後延。（編輯：戴光育）1111025