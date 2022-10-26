更多編輯台推薦新聞：
專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
第7輪快篩實名制11/1開賣 長者幼兒免費領5劑
首頁 / 政治
COVID-19疫情整理包
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包4/300
首頁 / 政治

確診者不能參加國考 考試院：加速檢討

2022/10/26 12:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北26日電）國民黨立委林思銘今天質詢指出，確診者可以參加升學考試，但不能參加國家考試，這對他們來說很不公平；考試院秘書長劉建忻說，大考跟國考有不同之處，會加速檢討。

立法院司法及法制委員會今天併案審查專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案（以下簡稱專技轉任條例）等案，邀請劉建忻等人列席報告，並備質詢。委員會今天僅進行詢答，並未逐條審查。

林思銘質詢時，關心確診者不得參與國考的問題，並指現在大考中心已經開放確診者、居家隔離者可以參加升學考試，同樣都是確診者或居家隔離者，為何不能參加國考，並詢問考試院目前與中央流行疫情指揮中心溝通的狀況為何。

劉建忻說，這件事還沒直接跟指揮中心談，但他有跟教育部請教相關作法，而國考和教育部的大考有幾個差別，例如教育部是學校的主管機關、學校也會配合學生需求及教育部指示，做得也很謹慎，但有一個前提，必須在每一個縣市都有一個特殊考場。

反觀國考，劉建忻表示，會碰到幾個問題，包括考區設置，有時候設3個、6個或8個，要如何讓確診者在不搭乘大眾交通工具的情況下到達考場，這要克服的挑戰比大考嚴峻的多；此外，若在各考區設特殊確診者考場，離島的人沒辦法用開車方式由家人載過去，這也不容易處理。

林思銘說，關於防疫問題，要跟指揮中心溝通，並做滾動式檢討，希望考試院盡速跟相關部會研議出對策，畢竟服公職、應考是國民的權利，不能因為疫情就剝奪其考試權，這對他們來說太不公平；劉建忻回應，會加速檢討。

此外，國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，這次修專技轉任條例，是要解決政府機關對於長期錄取不足額考試類科，需用專技人才的迫切性；有哪些類科是長期錄取不足、修法有辦法解決問題嗎？

銓敘部長周志宏與劉建忻分別回應指出，包括建築工程、土木工程、電力工程、環保技術等。劉建忻說，民間產業對這些類科的人才有較高吸引力下，報考公職的人數就會下降，而這些類科，其實錄取率不低，但會有不足額情況。

劉建忻說，這次修法是希望能解決這些問題，讓專技人才進入公部門後，升遷可以接近公務員的待遇，讓他們不會覺得有差別待遇。

民進黨立委陳歐珀說，除了修專技轉任條例，也應檢討職務待遇、考試方式等根本制度，也要完善專技轉任公務人員的遴聘、晉升制度，比照一般公務人員。

陳歐珀也建議，這次修法有增訂各機關進用專技人員，應由用人機關組成遴選委員會，審查專技人員的執業經歷及實績，辦理公開遴選相關事宜；他說，這個「實績」應該要由主動調查，不能只單憑專技人員提供的書面資料。（編輯：蘇志宗）1111026

劉建忻
減高普考應試科目 考選部：年底前報考試院審議 立委籲約聘僱甄選要公開透明 銓敘部：研修條例中
林思銘
法律顧問團成立防選舉抹黑 楊文科盼高水準選風 立委考察外役監 籲精進篩選與管理機制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳秀熙：染BA.2康復仍須施打次世代疫苗 接種間隔建議縮短為2個月