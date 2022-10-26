確診者不能參加國考 考試院：加速檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北26日電）國民黨立委林思銘今天質詢指出，確診者可以參加升學考試，但不能參加國家考試，這對他們來說很不公平；考試院秘書長劉建忻說，大考跟國考有不同之處，會加速檢討。

立法院司法及法制委員會今天併案審查專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案（以下簡稱專技轉任條例）等案，邀請劉建忻等人列席報告，並備質詢。委員會今天僅進行詢答，並未逐條審查。

林思銘質詢時，關心確診者不得參與國考的問題，並指現在大考中心已經開放確診者、居家隔離者可以參加升學考試，同樣都是確診者或居家隔離者，為何不能參加國考，並詢問考試院目前與中央流行疫情指揮中心溝通的狀況為何。

劉建忻說，這件事還沒直接跟指揮中心談，但他有跟教育部請教相關作法，而國考和教育部的大考有幾個差別，例如教育部是學校的主管機關、學校也會配合學生需求及教育部指示，做得也很謹慎，但有一個前提，必須在每一個縣市都有一個特殊考場。

反觀國考，劉建忻表示，會碰到幾個問題，包括考區設置，有時候設3個、6個或8個，要如何讓確診者在不搭乘大眾交通工具的情況下到達考場，這要克服的挑戰比大考嚴峻的多；此外，若在各考區設特殊確診者考場，離島的人沒辦法用開車方式由家人載過去，這也不容易處理。

林思銘說，關於防疫問題，要跟指揮中心溝通，並做滾動式檢討，希望考試院盡速跟相關部會研議出對策，畢竟服公職、應考是國民的權利，不能因為疫情就剝奪其考試權，這對他們來說太不公平；劉建忻回應，會加速檢討。

此外，國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，這次修專技轉任條例，是要解決政府機關對於長期錄取不足額考試類科，需用專技人才的迫切性；有哪些類科是長期錄取不足、修法有辦法解決問題嗎？

銓敘部長周志宏與劉建忻分別回應指出，包括建築工程、土木工程、電力工程、環保技術等。劉建忻說，民間產業對這些類科的人才有較高吸引力下，報考公職的人數就會下降，而這些類科，其實錄取率不低，但會有不足額情況。

劉建忻說，這次修法是希望能解決這些問題，讓專技人才進入公部門後，升遷可以接近公務員的待遇，讓他們不會覺得有差別待遇。

民進黨立委陳歐珀說，除了修專技轉任條例，也應檢討職務待遇、考試方式等根本制度，也要完善專技轉任公務人員的遴聘、晉升制度，比照一般公務人員。

陳歐珀也建議，這次修法有增訂各機關進用專技人員，應由用人機關組成遴選委員會，審查專技人員的執業經歷及實績，辦理公開遴選相關事宜；他說，這個「實績」應該要由主動調查，不能只單憑專技人員提供的書面資料。（編輯：蘇志宗）1111026