九合一倒數一個月 民眾黨最後衝刺台北市新竹市

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民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，台北市、新竹市是兩大主要戰場，如果都能順利拿下，對民眾黨將是好的開始。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸、蘇龍麒台北26日電）2022九合一選戰進入最後倒數一個月，台灣民眾黨在新竹市、宜蘭縣、桃園市推出縣市長參選人，在台北市則支持無黨籍參選人黃珊珊。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，台北市、新竹市是兩大主要戰場，如果都能順利拿下，對民眾黨將是好的開始。

不過，她也分析指出，台北市的關鍵在於棄保，新竹市的關鍵則在於民眾黨提名新竹市長參選人高虹安，如何拉高民調對抗藍綠傳統的組織戰。

2022年九合一選舉是民眾黨迎戰的首場地方選舉，提名包含桃園市、新竹市、宜蘭縣3名縣市長參選人、87名縣市議員參選人等，共計151名公職參選人參戰。

對於縣市長選情分析，蔡壁如表示，民眾黨內看好高虹安拿下新竹市、黃珊珊守住台北市，若能達成對民眾黨就是好的開始。

在新竹市長選情方面，黨內人士表示，目前高虹安有勝選機會，雖然綠營主打高虹安的論文與資策會時期的兼職問題，但對於選情幾乎沒有影響，高虹安應該繼續保持現有基礎拚下去。

雖然外界看好民眾黨立委高虹安參選新竹市長，但蔡壁如坦言，國民黨與民進黨在大選投票日勢必動員組織，民眾黨創黨不久，基層實力不如其他兩黨雄厚；高虹安必須持續保持民調支持度大贏，才能防範投票日前遭到組織動員夾攻，如此才能取勝。

由於2020年不分區立委的政黨得票率，民眾黨在台北市拿下12.94%，這樣的支持度能否全部轉移成黃珊珊得票備受關注。蔡壁如表示，雖然黃珊珊不是代表民眾黨參選，但結合各選區市議員參選人，將力求這12.94%票票入匭，守住台北市版圖。

對於外界關心的棄保效應，蔡壁如說，黃珊珊應力拚支持度第二名，當國民黨的蔣萬安支持度掉到第三時，將發動棄保號召國民黨支持者改投黃珊珊。

在桃園部分，民眾黨人士分析，目前是國民黨、民進黨大亂鬥，民眾黨提名桃園市長參選人賴香伶較能吸引中間選民及年輕人，仍有突圍空間。

在縣市議員部分，民眾黨共提名87名議員參選人，蔡壁如表示，民眾黨希望力拚六都能成立議會黨團。（編輯：蘇志宗）1111026