更多編輯台推薦新聞：
岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢
國際

岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風奈格27日有機會生成 最接近台灣時可能轉中颱
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情1/300
首頁 / 政治

九合一倒數一個月 民眾黨最後衝刺台北市新竹市

2022/10/26 19:55（10/26 21:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，台北市、新竹市是兩大主要戰場，如果都能順利拿下，對民眾黨將是好的開始。（中央社檔案照片）
民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，台北市、新竹市是兩大主要戰場，如果都能順利拿下，對民眾黨將是好的開始。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、蘇龍麒台北26日電）2022九合一選戰進入最後倒數一個月，台灣民眾黨在新竹市、宜蘭縣、桃園市推出縣市長參選人，在台北市則支持無黨籍參選人黃珊珊。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，台北市、新竹市是兩大主要戰場，如果都能順利拿下，對民眾黨將是好的開始。

不過，她也分析指出，台北市的關鍵在於棄保，新竹市的關鍵則在於民眾黨提名新竹市長參選人高虹安，如何拉高民調對抗藍綠傳統的組織戰。

2022年九合一選舉是民眾黨迎戰的首場地方選舉，提名包含桃園市、新竹市、宜蘭縣3名縣市長參選人、87名縣市議員參選人等，共計151名公職參選人參戰。

對於縣市長選情分析，蔡壁如表示，民眾黨內看好高虹安拿下新竹市、黃珊珊守住台北市，若能達成對民眾黨就是好的開始。

在新竹市長選情方面，黨內人士表示，目前高虹安有勝選機會，雖然綠營主打高虹安的論文與資策會時期的兼職問題，但對於選情幾乎沒有影響，高虹安應該繼續保持現有基礎拚下去。

雖然外界看好民眾黨立委高虹安參選新竹市長，但蔡壁如坦言，國民黨與民進黨在大選投票日勢必動員組織，民眾黨創黨不久，基層實力不如其他兩黨雄厚；高虹安必須持續保持民調支持度大贏，才能防範投票日前遭到組織動員夾攻，如此才能取勝。

由於2020年不分區立委的政黨得票率，民眾黨在台北市拿下12.94%，這樣的支持度能否全部轉移成黃珊珊得票備受關注。蔡壁如表示，雖然黃珊珊不是代表民眾黨參選，但結合各選區市議員參選人，將力求這12.94%票票入匭，守住台北市版圖。

對於外界關心的棄保效應，蔡壁如說，黃珊珊應力拚支持度第二名，當國民黨的蔣萬安支持度掉到第三時，將發動棄保號召國民黨支持者改投黃珊珊。

在桃園部分，民眾黨人士分析，目前是國民黨、民進黨大亂鬥，民眾黨提名桃園市長參選人賴香伶較能吸引中間選民及年輕人，仍有突圍空間。

在縣市議員部分，民眾黨共提名87名議員參選人，蔡壁如表示，民眾黨希望力拚六都能成立議會黨團。（編輯：蘇志宗）1111026

延伸閱讀
台北市長三腳督選情白熱化 政見決勝負桃市長選情藍綠陷膠著 未表態選民兵家必爭新竹市長選情升溫 誰都不敢說穩贏苗栗藍分裂、在野分食票源 棄保發酵成關鍵
高虹安
民進黨：南部執政縣市穩定 拚突圍北市守住基桃竹高虹安稱未領科智薪水 沈慧虹：應拿出證據
蔡壁如
柯文哲全台輔選 2024大選壓力測試中選會公告 吳欣盈遞補當選民眾黨不分區立委
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民進黨：南部執政縣市穩定 拚突圍北市守住基桃竹