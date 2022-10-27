高端2期試驗涉中資 蔣萬安：政府應說明清楚

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（中央社記者林長順台北27日電）高端2期臨床試驗委託執行公司遭指涉中資，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，衛福部事前難道不知道，或為了護航高端加速EUA審查，所以裝作不知道，政府應對外說明清楚。

蔣萬安上午出席「2022台北溫泉季 泉新北投、露宿野遊」開幕啟動儀式，他在活動前接受媒體訪問時作上述表示。

蔣萬安指出，高端疫苗EUA審查過程充滿疑雲，高端疫苗病毒株及佐劑來自美國，包裝生產包給東洋，2期臨床試驗又給中資公司，那高端自己到底做了什麼，是炒股票嗎。

蔣萬安表示，高端委託這間中資公司，衛福部事前難道不知道嗎？還是知道了但無所謂，或是為了護航高端加速EUA審查，所以裝作不知道？這些事情政府都應該對外說明清楚。

他說，這家中資公司執行的範圍，是不是只有數據分析的最後部分，還是從一開始收治病人、檢驗流程安排、SOP規劃執行，包括搜集所有病人的數據分析、送審報告都是給中資公司，衛福部至今都無法說清楚。

對於日本學者小笠原欣幸日前預測蔣萬安當選台北市長、國民黨拿下15縣市，蔣萬安指出，接下來會有很多的預測、分析、調查，但是真正選舉結果是操控在市民手中，他會持續地把握每一天，深入基層，一步一腳印爭取市民的認同。

蔣萬安表示，選舉絕對不敢大意，一定是拚搏到最後一刻，態度就是戰戰兢兢、如履薄冰，毫不鬆懈，也絕不大意，把握每一天、每一個機會跟市民對話溝通，讓市民了解自己對於市政擘畫的願景，爭取市民的認同。

媒體詢問，國民黨內有人對兩岸關係提出避戰謀和的看法，蔣萬安說，他絕不拒戰也不求戰，他在立法院也支持強化國防因應各項挑戰，台灣是民主開放、多元社會，只要堅守這樣的價值、信念，捍衛這片土地的安全，無庸置疑。（編輯：李錫璋）1111027