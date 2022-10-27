林佳龍確診如何跑行程 何博文：視訊+分身

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（中央社記者高華謙新北27日電）民進黨新北市長參選人林佳龍昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），預計11月3日出關。競辦發言人何博文說，接下來會有千萬個分身幫忙掃街，林佳龍也會以視訊參與造勢。

林佳龍競選辦公室今天表示，林佳龍昨天下午開始發燒，初次快篩是陰性，晚間再次快篩呈現陽性，將依醫生指示在板橋家中進行7天居家隔離。林佳龍今天下午原訂到淡水掃街拜票行程將由前立委呂孫綾批上林佳龍候選背帶代表掃街，晚間行程「新北大翻新聯歡晚會 ‧ 淡水總部成立場」照常舉辦，林佳龍雖無法到場，但總統蔡英文將如期出席。

競選辦公室發言人何博文上午召開新北市招商問題記者會後接受媒體聯訪表示，林佳龍確診後仍非常掛念選務行程，也有許多熱心人士在第一時間得知後，要來幫忙當分身，「會有千千萬萬個佳龍的分身，站出來替他加油、造勢」，林佳龍也會透過視訊等方式和大家打招呼。

何博文說，林佳龍會切實配合政府居家隔離防疫政策，選舉工作也會持續進行。（編輯：李錫璋）1111027