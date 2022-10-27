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朱立倫：選戰倒數嚴防奧步 鼓勵催票拉票

2022/10/27 16:39（10/27 17:36 更新）
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國民黨主席朱立倫（右）27日為黨籍新北市議員參選人劉美芳（左）加油打氣，稱讚劉美芳深耕婦幼、教育領域議題，並為弱勢族群付出，是值得支持的參選人。（劉美芳競總提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月27日
國民黨主席朱立倫（右）27日為黨籍新北市議員參選人劉美芳（左）加油打氣，稱讚劉美芳深耕婦幼、教育領域議題，並為弱勢族群付出，是值得支持的參選人。（劉美芳競總提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月27日
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（中央社記者黃旭昇新北27日電）中國國民黨主席朱立倫今天到新北市為7名市議員參選人加油打氣，也在許願卡寫下祝福。他表示，選戰進入倒數，要嚴防選舉抹黑與造謠的「奧步」，最後關頭必須多拉票與催票。

朱立倫今天分別到新北市議員參選人黃永昌、劉美芳、周勝考等7人競選總部祝福並加油打氣。

朱立倫在現任市議員洪佳君、邱烽堯競總接受聯訪時表示，選戰進入倒數最後1個月，不要以為現在國民黨聲勢大好就不出來投票，也要防止選舉「奧步」，嚴防抹黑造謠、攻擊；現在選情相對仍是冷，故需要「拉票、催票、投票」。

朱立倫說，尊重外界對於選情的任何預測與民意調查，最重要的仍是選舉投票當天一定要出來投票，靠基層社團與意見領袖等總動員，才能讓參選人當選，「讓每一票都催出來」，並做好監票。

對於兩岸政策，朱立倫說，必須捍衛中華民國、守護民主自由，維護兩岸和平，才是真正能夠維持現狀，任何想要傷害中華民國主張，會影響區域和平。

朱立倫說，民進黨身為執政黨，現在說要與中國交流對話，不要光說不練，且為何之前國民黨與中國的交流對話，卻遭蔡政府反對。

朱立倫與國民黨新北市黨部主任委員黃志雄一起為劉美芳打氣加油時，2人都在許願卡上寫下祝福劉美芳「高票當選」，並將卡片掛在許願樹上。他稱讚劉美芳一直深耕婦幼、教育領域議題，並為弱勢族群付出。（編輯：方沛清）1111027

國民黨主席朱立倫（前）27日前往黨籍新北市議員參選人劉美芳（後）的競選總部，為她打氣加油，並在許願卡寫下祝福「高票當選」等字句，掛上許願樹。（劉美芳競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月27日
國民黨主席朱立倫（前）27日前往黨籍新北市議員參選人劉美芳（後）的競選總部，為她打氣加油，並在許願卡寫下祝福「高票當選」等字句，掛上許願樹。（劉美芳競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月27日
國民黨主席朱立倫（中）27日與新北市黨部主委黃志雄（右）一同前往黨籍新北市議員參選人洪佳君（左）的競選總部，洪佳君為加油打氣。（朱立倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月27日
國民黨主席朱立倫（中）27日與新北市黨部主委黃志雄（右）一同前往黨籍新北市議員參選人洪佳君（左）的競選總部，洪佳君為加油打氣。（朱立倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月27日
九合一選舉即將到來，國民黨主席朱立倫（中）27日前往中和區，為黨籍新北市議員參選人邱烽堯（左）加油，在受訪時也強調，選戰最後關頭要嚴防「奧步」。（朱立倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月27日
九合一選舉即將到來，國民黨主席朱立倫（中）27日前往中和區，為黨籍新北市議員參選人邱烽堯（左）加油，在受訪時也強調，選戰最後關頭要嚴防「奧步」。（朱立倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月27日
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