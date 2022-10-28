高端2期臨床試驗廠商爭議 黃珊珊：標準要一致

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（中央社記者林長順台北28日電）高端2期臨床試驗合作廠商爭議，王必勝表示衛福部不會查核受委託執行醫院資本或股權狀況。黃珊珊質疑雙重標準，重要的（疫苗）抗中保台，不重要的就不用，她認為標準要一致。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天上午走訪大安森林公園等地，她接受媒體聯訪時作上述表示。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前在臉書表示，高端疫苗第2期臨床試驗合作廠商的議題是烏龍選舉操作，衛福部食藥署監督臨床試驗的執行狀況，其中並不包括查核CRO公司的股權分配或是資本狀況，當然也不會查核受委託執行醫院資本或股權狀況。

黃珊珊表示，這是雙重標準，還是重要的（疫苗）才要抗中保台，不重要的就不用抗中保台，她覺得還是要標準一致就好，如果外國的東西都不能用、又不查核，就不要說去限制這個東西，不然標準何在。

被問到衛生福利部長薛瑞元等人昨晚赴民進黨台北市長參選人陳時中競選總部的看法，黃珊珊說，行政中立一個標準就好，不要每天講別人然後自己做的事情都沒問題，到現在為止，台灣社會應該要標準一致。

媒體詢問對台北市聯合政府的概念，黃珊珊表示，現在的台北市就是實質上的聯合政府，所有的局處首長沒有分過黨派，在市府談論相關議案及法案時也沒有討論過政黨的利益，聯合政府是她對未來的重要訴求，相信是台北市民對未來也希望不要再看到搞藍綠對立。

內政部次長花敬群昨天批評台北市政府放緩社宅推動進度，有政治考量，黃珊珊指出，台北市政府是全台灣社宅蓋最多的城市，而且中央所訂的目標蓋出來的只有幾百戶，是誰在扯總統的後腿，台北市很努力蓋，是為了台北市民，不是為了某個人。

陳時中昨天公布路口安全改善安全計畫影片，指台北市路口標誌混亂、照明不足等，黃珊珊說，她覺得不要以偏概全，台北市這麼多里長、議員，每個人都很認真，號誌有問題就是維修，況且陳時中的影片本來就有一些問題，連影片都有問題，一大堆漏網鏡頭，不該入鏡的也入鏡，她覺得這才是問題。（編輯：李錫璋）1111028