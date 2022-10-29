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美國重申支持台灣參與聯合國 外交部表達感謝

2022/10/29 10:45
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（中央社記者賴于榛台北29日電）外交部今天指出，台美雙方28日就擴大台灣國際參與在美國華府舉行會議，檢視台灣今年重要國際組織推案的努力成果，並就未來策略及作法深入交換意見。外交部感謝美方重申支持台灣參與聯合國。

外交部今天發布新聞稿指出，台美28日就擴大台灣國際參與在美國華府舉行會議，檢視台灣今年在「世界衛生大會」（WHA）、聯合國大會、「國際民航組織」（ICAO）大會，以及10月「國際刑警組織」（INTERPOL）大會等重要國際組織推案的努力成果，並就未來繼續推動的策略及作法深入交換意見。

此次會談內容，外交部說，涵蓋全球公共衛生、民航安全、氣候變遷及環境、跨國犯罪、智慧財產權、電信、經濟合作、宗教信仰自由等議題。

外交部指出，美方會中重申支持台灣有意義參與聯合國及其他國際組織，展現台美堅韌的夥伴關係，並肯定台灣務實推動國際參與，對世界做出專業貢獻的努力，將持續協同其他理念相近國家與台灣攜手合作，協助台灣參與相關國際組織及機制。

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外交部說，台灣方面在會中表示，當前全球面臨地緣政治等多項挑戰，台灣將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」 的原則推動國際參與，並與美國等理念相近的夥伴國家齊心協力，共同維護以規則為基礎的國際秩序，強化多邊治理及區域合作，為全球議題做出貢獻。

外交部指出，誠摯感謝美國對台灣的友誼與堅定支持，同時，雙方也認同在日內瓦、蒙特婁、紐約、台北、華府等地加強與理念相近夥伴國家合作的重要性。（編輯：翟思嘉）1111029

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