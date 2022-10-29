林姿妙溪北競總成立 朱立倫、侯友宜站台推薦

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（中央社記者王朝鈺宜蘭29日電）國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙溪北競選總部今天成立，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜到場站台，朱立倫說，民進黨為了政治，用司法修理最好的縣長，大家要用選票為林姿妙討回公道。

朱立倫致詞表示，林姿妙任內不但沒有增加負債，還能還債新台幣20多億元，她就像所有媽媽一樣，家裡無論有多少錢、剩多少米，就是要扶養所有的兒女撐起這個家，宜蘭孩子能有免費營養午餐和學費不用錢，是其他縣市做不到，大家要用選票感謝最好的「媽媽縣長」。

朱立倫說，沒想到民進黨為了政治，用司法修理最好的縣長，大家都很清楚林姿妙做人清清白白、實實在在，要用選票為林姿妙討回公道。

侯友宜說，林姿妙話很少但很實在，腳踏實地為宜蘭人拚生拚死，新北市雖然很進步，但很多地方還要向宜蘭縣學習，此外，林姿妙減債20億元，是歷任縣長做得最好，更推出免費營養午餐，這是新北市做不到的。

侯友宜表示，林姿妙提出的政見已有91%達成，其他政見都在進行中，講到就做到，大家要支持好好做事的人，給認真打拚、認真做事「媽媽型」好縣長鼓勵，讓林姿妙能「勇敢起飛，敬好宜蘭」。

林姿妙致詞時則細數任內教育、交通、減債等政績，表示她當縣長後，希望能讓年輕父母不要像她一樣那麼辛苦，推出營養午餐、學費免費，全國只有宜蘭縣做到，她就要達成這項任務，為何要用國家機器打擊她，她簡單做人、認真做事、實實在在，相信鄉親都知道她的為人。（編輯：李錫璋）1111029