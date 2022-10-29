馬英九站台 楊鎮浯競選總部成立展現連任氣勢

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）中國國民黨尋求連任的金門縣長楊鎮浯競選總部今天成立，前總統馬英九專程跨海站台。總部表示，近2000名熱情民眾搖旗吶喊，展現藍軍堅守離島金門的士氣。

楊鎮浯競選總部設在國民黨金門縣黨部，競選團隊由立委陳玉珍擔任主任委員、黨部主委吳興邦擔任總幹事，國民黨立委陳雪生、游毓蘭、李德維和費鴻泰等人也陪同馬英九和國民黨副主席夏立言抵金相挺。

8月才代表國民黨前往中國大陸訪問爭取「小三通」的夏立言表示，這是他第一次為政治人物站台，從過去到現在，金門從不畏戰，能有如今良好的建設與發展，是楊鎮浯努力勤政的結果，未來要在楊鎮浯繼續帶領下，儘速恢復小三通，繼續作為兩岸和平推動的關鍵角色。

馬英九贈「保證凍蒜（包粽蒜）」吉祥物，他肯定楊鎮浯任內推動軟硬體建設，顧老護幼重視青年、有序發展永續金門多項政績，並呼籲國民黨一定要團結、再團結。馬英九說，鄉親要站出來，讓楊鎮浯更有動力、帶領大家攜手向前。陳玉珍等7名立委肯定楊鎮浯的清廉與操守，不希望金門再走回頭路。

楊鎮浯感謝好友與鄉親專程從各地趕來鼓勵，他表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致收入減少，但縣庫存款還有新台幣85億元，加上中央補助款等陸續進帳，11月將會超過90億元，請大家不要受謠言影響。

至於主要對手前縣長陳福海，今天則是到烈嶼鄉拜票，勤走基層。陳福海告訴中央社記者，設立競選總部勞民傷財，而他的服務處設立多年，他會以感恩服務處代替競選總部，歡迎親朋好友到服務處提供建言。（編輯：郭諭儒）1111029