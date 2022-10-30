林佳龍：新北藍綠基本盤差不多 有機會逆轉勝

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（中央社記者王鴻國新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍接受前總統陳水扁廣播節目預錄訪問表示，換人換黨做看看，新北藍綠基本盤沒有差很多，最後若出現大翻新的熱情，這次選舉不是不可逆轉勝的一局。

林佳龍因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診隔離中，但日前接受陳水扁廣播節目訪問並於今天播放，林佳龍說明，他從想選台北市長到後來被黨主席蔡英文力勸改選新北市長的態度，就是備而不爭。

陳水扁表示，他對參選連任的新北市長侯友宜有一定了解，侯是技術官僚，是很好的公務人員、警察，但價值觀上比較保守拘謹；林佳龍是學運出身，屬開創型及進步型政務官角色，因此，兩人高下立判，市長就是要選政務官，不是選技術官僚。

林佳龍表示，侯友宜是體制擁護者，惡法亦法，行政執行的技術官僚，從鄭南榕事件及恩恩案、警察打人案等，市長應站在被害者的角度及同理心，但侯友宜就是技術官僚，在權責上就欠缺溫度和人味。

陳水扁表示，林佳龍曾選贏擔任台中市長13年的胡志強，因為民眾對市長坐久會厭了，會想換人換黨做看看。因此，這場選舉有機會從不可能任務變有可能的任務。

林佳龍表示，執政久了就會有包袱，會有換人換黨做的情形，他相信綠色支持者會回流，這不是不可逆轉勝的一局，因為新北藍綠基本盤沒差很多，關鍵在於團結與否，只要團結對抗自私的國民黨，步步為營，最後，民眾希望大翻新的熱情有機會會出現。

他表示，這次選舉，透過在他挑戰下，讓社會認識林佳龍及侯友宜，他的角色很清楚，挑戰者希望逆轉勝，雖遇藍營最強政治人物，但團隊士氣很好，熱度也更強並朝正向發展，未來將全力把熱情動員起來進而勝選。（編輯：張銘坤）1111030