11/12板橋造勢 侯友宜：人多人少都是我的頭家

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（中央社記者陳俊華台北30日電）新北市長侯友宜11月12日將在板橋舉辦造勢活動，媒體詢問預計吸引幾萬人到場。侯友宜今天說，市民永遠是他最大支持力量，「不管人多人少都是我的頭家」，期待能給他滿滿的加油。

國民黨籍台北市議員徐巧芯下午舉行競選總部成立大會，邀前總統馬英九、新北市長侯友宜、國民黨台北市長參選人蔣萬安、中廣董事長趙少康等人出席。

侯友宜會前受訪時表示，徐巧芯是正義、勇敢，敢承擔、不怕挫折的人，很喜歡喜徐巧芯的韌性與堅持，帶給城市機會與希望。

媒體詢問，11月12日將在板橋舉辦造勢活動，預計會有幾萬人到場？侯友宜說，市民永遠是他最大的支持力量，「不管人多人少都是我的頭家」，當然期待能給他滿滿的加油、打氣，就算沒到現場也能透過電視、網路直播幫他鼓勵。

侯友宜說，新北市400萬市民、甚至包括大台北的千萬人，都是最大的頭家，要一起共同面對團結的北北基桃，組一個國際共同生活圈，帶來大城市希望。

至於是否還以贏對手30萬票為目標，侯友宜表示，永遠把自己當成自己的競爭對手，期待今天的新北市比昨天好、明天的比今天好，不斷超越自己，讓城市更有希望、更好。

另外，救國團下午在凱道大遊行，侯友宜說，救國團在幾十年之前，曾舉辦很多年輕人的活動、推動公益，讓每個世代的人都有美好回憶；他在38年前曾得到救國團十大青年獎章，當時也是激勵士氣、往前走的正向力量。

侯友宜表示，不要忘了救國團當年曾經貢獻很多公益，是激勵年輕朋友往前走的力量，要用這樣的精神好好做事，讓國家更好。（編輯：蘇志宗）1111030