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謝龍介競總指舊魚市場將拆 南市府：須經充分討論

2022/10/30 17:53
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）國民黨台南市長參選人謝龍介競總今天批評市府重啟拆除中西區舊魚市場並興建旅館計畫，承諾當選後保留；市府觀旅局指出，相關提案將與專家學者及在地團體充分討論才進行。

謝龍介競選總部發言人童小芸今天發布新聞稿指出，舊魚市場位於中西區河樂廣場南邊，保留已是許多台南人共識，但市府內部傳出消息，觀光旅遊局重啟拆除魚市場並興建旅館計畫。

童小芸指出，魚市場是台南運河盲段航運、漁業功能僅存意象，積累幾代台南人的共同情感，拆除是公然與台南人為敵，謝龍介絕不容許，若謝龍介當選市長，就會立即宣布保留魚市場。

台南市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，歷經2年招商努力並與申請人現勘說明，目前有2家申請人針對台南舊魚市場現址再利用進行提案，已於10月21日邀集文化資產、都計及財務等專家學者，針對申請人提案辦理甄審會完成。

觀旅局指出，會議中2家申請人皆已融合自身規劃創意，對現址外牆保存再利用及未來經營管理提出設計構想，並承諾擴大此案公民參與，自規劃、設計、建築（設）、到營運期間，須與在地社區及NGO團體，尤其是文史工作者進行充分討論取得共識才會進行。

觀旅局表示，申請人擬訂投資計劃書提案時，現址規劃須結合原有文化記憶為原則，如須進行遷移或變更時，應於投資計畫書中提出，後續並應提出相關計畫經執行機關同意後辦理，相關內容在本次招商已有公告。

觀旅局長郭貞慧表示，目前現址狀況結構不穩固，申請人現勘時，建築師及土木技師皆有提出使用上的安全顧慮，相關再利用設計都要詳加考量，此案已透過招商內容與專家學者甄審來擇定適合的申請計畫，並承諾外牆保存再利用，希望重現魚市場舊有文化記憶，為當地帶來經濟及觀光效益。（編輯：陳仁華）1111030

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