新北醫事團體成立後援會 侯友宜感謝協助抗疫

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（中央社記者王鴻國新北30日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席「醫事團體後援會」成立大會，感謝所有醫事人員協助，才讓新北市挺過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這個情跟義，他永記在心。

新北市醫事團體後援會是由22個醫事團體所組成，總會長由新北市中醫師公會理事長詹益能擔任，現場近千名醫事團體代表及醫事人員擠滿活動現場。

詹益能指出，今天雖然天氣不好，但看到會場人坐得滿滿，非常感動，代表大家對於新北市及侯友宜深深的肯定，疫情期間，侯友宜常到第一線關心第一線人員有什麼需要，發現問題立刻解決，這個心值得肯定，這是大家願意站出來相挺最重要的原因。

侯友宜致詞時首先向大家鞠躬表示，感謝所有醫事人員在疫情期間的奉獻，在4年市長任內，就有3年在疫情中「因為有你們，幫我好多好多」。

侯友宜表示，長官再能幹，沒有第一線夥伴跟團隊也沒有用，這是他從第一線歷練上來的經驗，他重視的是團體，不是個人，只有團隊才可以打勝仗，新北疫情可以守下來，要感謝每名第一線的人員。

侯友宜表示，中華民國最重要力量是要來自內部團結，以及一顆愛國的心，而不是一味紛擾對抗，「什麼時候愛中華民國、愛台灣變成一個選舉的問題，這不是每個人都要盡的責任嗎，這有什麼好拿出來說，這本來就是天經地義的事」。

侯友宜表示，顧台灣、顧國家，這是每個人要做的事情，要用行動展現，而不是用嘴巴說，今年選舉，拜託大家持續給他肯定及支持，也給所有年輕人一個機會，上一代好好做事，讓下一代能夠好好接棒，國家、社會才會往前走。（編輯：方沛清）1111030