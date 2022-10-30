賴副總統第8次到新北輔選林佳龍 懇託支持

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）副總統賴清德今天晚間表示，已第8次到新北市為林佳龍輔選，身為新北市子弟，看見林佳龍如此細心規劃新北發展，感到相當感動。他也肯定林佳龍在交通、產業、安全的規劃。

林佳龍競選辦公室與板橋區新北市議員參選人，今天晚間在板橋溪北公園舉辦音樂會與造勢，賴清德在雨中到場站台為林佳龍、市議員參選人加油。

賴清德致詞表示，板橋人口勝過台灣許多縣市，如板橋發展的好就是新北市好，也是台灣變得更好。他肯定林佳龍的出身，唸書時也是有愛心的學生，至今仍認養5名偏鄉孩子，他懇託鄉親全力支持林佳龍。

賴清德說，對於林佳龍的規劃，最敬佩的是交通建設要加速建設現有進行中的捷運建設，並規劃新的中運量捷運，帶動200萬人口發展，比現有新北市府規劃的五泰輕軌捷運還要好。

賴清德也稱許林佳龍以科技規劃產業升級，讓中小企業以人工智慧發展，轉型後提升競爭力。尤其，林佳龍重視城市安全，也重視老人福利。

確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的林佳龍，利用視訊連線方式，與會場上群眾以及輔選團隊、競選新北市議員參選人談論自己創作的「新北新北市」歌曲。

林佳龍表示，板橋區要作為新北的新城市，要以都市更新來存舊立新，尤其，浮洲地區還有很大的土地面積，是一個可塑性寶地，要成為智慧創新的生態宜居城市，並引進青年創業群聚，但動城市經濟發展，讓人才帶來錢財。

至於新板橋車站特定區也要拉近與周邊區域發展差距，透過中運量捷運路網的興建與土地開發，串連現有其他捷運系統變成四通八達交通運輸動線。

林佳龍除了推薦參選5名市議員參選人外，也表示需要透過藝術學校、創新產業，提升城市動能，形成與台北市雙子星城市，甚至帶動基隆發展。（編輯：方沛清）1111030