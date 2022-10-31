防疫作為屢挨批 陳時中團隊澄清12點抹黑攻擊

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）民進黨台北市長參選人陳時中擔任疫情指揮官時的作為屢遭攻擊，陳時中競選團隊今天列出12點謠言、依序澄清，並反問對手在疫情期間的作為。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤及發言人羅浚晅、莊均緯、林聿禪、陳品潔今天上午舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。

吳思瑤指出，在這場選舉中，國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊不好好提政見，不斷以疫情攻擊陳時中來獲取政治紅利，但現在是在選台北市長，而不是選防疫指揮官，選舉不能再三人成虎、積非成是下去。

吳思瑤說，今天提出的12點澄清均是針對藍、白陣營不斷試圖左右視聽的抹黑攻擊，希望謠言止於智者。

吳思瑤表示，有人質疑「指揮中心將萬華講成破口」，但陳時中本人從未說過這句話，也從第一時間至今多次對防疫團隊用詞不精確道歉；針對「3+11決策是疫情破口」的指控，監察院已進行完整調查，認為指揮中心實施前經過完備評估，並非率性而為。

與會成員接著依序澄清擋疫苗採購、疫苗合約保密30年、打高端不能出國、快篩圖利廠商等說法後，羅浚晅指出，對防疫工作有責任的，除了陳時中，還有擔任立委的蔣萬安及曾任台北市副市長、台北市疫情指揮中心副指揮官的黃珊珊。

羅浚晅質疑，蔣萬安在疫情期間當過立法院衛環委員會召委，除了像現在這樣每天造謠、貶低國人防疫成績外，還為防疫做了什麼；黃珊珊則放任衛生局長黃世傑神隱、無法統籌運用全市醫療院所、縱容「Ben」搶走基層醫護保命用的疫苗，至今仍不講清楚。

羅浚晅說，台灣的文化是互相包容、協助、扶持，所有國民在疫情中都是彼此的恩人，但有人為了自己的權位抹滅大家1000多天來的努力、為了自己的私慾撕裂社會，代價是不是太大了。

台北市去年6月爆發好心肝診所私打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗事件，黃珊珊當時遭控事先知情，黃珊珊則出示與民間友人Ben的對話紀錄否認，強調她只是收到Ben代轉的訊息，並沒有指示撥發疫苗。（編輯：張銘坤）1111031