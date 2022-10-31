北市長電視辯論11/5登場 黃珊珊閉關備戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北31日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天舉行「33總動員」大型造勢活動後，今天選擇閉關練功，和團隊成員及智囊團沙盤推演，以迎戰11月5日舉行的首場台北市長選舉電視辯論會。

「33總動員」造勢活動昨天在台北市政府東大門廣場舉行，包括台北市長、民眾黨主席柯文哲和親民黨副主席張昭雄等人都到場聲援力挺黃珊珊，許多里長和市民也到場訴說他們和黃珊珊之間的小故事。

黃珊珊競辦副發言人張煥霖今天表示，感謝廣大支持者昨天不畏風雨到場支持，由於首場電視辯論會即將到來，黃珊珊對此相當重視，所以今天和團隊緊鑼密鼓進行辯論模擬對戰，因此未安排公開行程。

外傳親民黨主席宋楚瑜文膽、前親民黨文宣部副主任吳崑玉加入團隊智囊團，針對交叉詰問進行強化訓練。對此，黃珊珊競辦發言人李昀臻告訴中央社記者，有許多不分黨派友人會提供辯論相關意見，團隊都會納入參考。

黃珊珊今天在臉書發文表示，昨天大雨不歇，自己看到現場支持者淋雨堅守、加油，她哭了好幾次，臉上已分不清是淚水還是雨水，看到來自四面八方的熱情，相信自己一定會勝選。

話鋒一轉，她指出，國民黨台北市長參選人蔣萬安說她擔任台北市議員時放寬容積率，造成內湖塞車。質疑蔣萬安到底有無搞清楚台北市政府和市議員的職權？認為內科問題在於都市計畫原先規劃為6萬人，後來變成15萬到18萬人，在國民黨前台北市長馬英九執政時，都市計畫未因應工業區變更為科學園區所導致。

黃珊珊還提到，過去3年全國人民歷經一場「生存之戰」，迄今仍未結束，有許多人原本不應該喪命的，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發現，要口罩時沒口罩、要疫苗時沒疫苗、要快篩時還是排不到，就連外國媒體都說台灣根本「沒有超前部署」，質疑大家還能否相信時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。

對於陳時中日前說「如果重來一次，我不會選擇擔任指揮官」。黃珊珊表示，自己相信這是他的真心話，因為過去3年她就是台北市防疫副指揮官，知道這個職務有多辛苦，但至今從未後悔承擔這項任務，這就是她和陳時中的最大差異。

黃珊珊說，選戰剩不到1個月，藍綠兩黨都開始用烏賊與潑髒水方式，來掩飾他們對於台北市政的陌生與心虛，只要想到他們要用「免治馬桶」、「深蹲換公車票」方式來治理北市，大家應該都會頭皮發麻。（編輯：李亨山）1111031