把關食安 蘇貞昌：萊劑、輻射檢驗合格率百分百

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌31日主持「行政院食品安全會報111年第3次會議」，並親自頒發三等功績獎章給12名查緝境外茶混充台茶行動專案有功人員。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年10月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北31日電）行政院長蘇貞昌今天主持食安會報時說，從去年1月至今，各國進口豬肉近9400批、2月以來日本福島食品進口1800批，萊劑及輻射檢驗合格率都是百分百，政府會守護民眾食安、健康。

行政院晚間透過新聞稿表示，蘇貞昌今天主持「行政院食品安全會報111年第3次會議」，並親自頒發三等功績獎章給台灣橋頭地方檢察署、法務部調查局高雄市調查處、行政院農業委員會茶業改良場、農糧署南區分署高雄辦事處、衛生福利部食品藥物管理署及財政部關務署高雄關等12名查緝境外茶混充台茶行動專案有功人員。

蘇貞昌致詞時說，農委會已公告從明年元旦起，在地產製的國產茶，都應提供產銷履歷標示、QR Code或有機標章其中之一，請有關部會妥為宣導，為民眾健康把關；農委會已將有效辨別茶葉產地的「多重元素檢驗方法」，向衛福部食藥署申請定為公開建議檢驗方法。

蘇貞昌指出，食藥署應不定期派遣「神秘客」到市面購買茶葉檢驗，並公告檢驗結果，同時檢驗過程須嚴謹，避免發生錯誤；針對評鑑競賽獲獎茶葉，請農委會抽查，以杜絕比賽茶、冠軍茶等混摻境外茶葉。

蘇貞昌表示，請農委會與相關部會持續精進研發各項檢驗判別技術，擴大應用於牡蠣、香菇、蒜頭及蓮子等容易被進口或走私貨品混充的優質台灣農產品，期能透過新科技、新方法，落實商品標示與食安管理。

另外，蘇貞昌在聽取衛福部「邊境食安嚴把關」報告後說，針對每年平均有70萬件進口食品輸入台灣市場，政府已建立完整嚴謹的查驗機制，凡有檢驗不合格者，都以退運或銷毀方式處理，以確實為民眾健康把關。

蘇貞昌指出，去年1月起，台灣依科學證據、國際標準，擴大開放美國豬肉進口，今年2月則調整日本食品輸入管制措施，都採用比國際更嚴格規範，進行逐批百分百檢驗，並每天將檢驗結果在食藥署網站上公告，讓民眾清楚掌握相關資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇貞昌表示，從去年1月至今，各國進口豬肉近9400批；今年2月以來，日本福島食品進口1800批，萊劑及輻射檢驗合格率都是百分百。政府用最周全措施守護民眾食安、健康，也要讓台灣接軌國際，為國家經貿開創更寬廣的道路。

針對衛福部於報告中所提，從2020年11月起，台灣接獲國際間通報部分食品中含環氧乙烷（ETO）警訊，可能造成人體致癌風險，蘇貞昌請衛福部及相關部會持續精進進口食品檢驗方法，提升檢驗能量，擴大檢驗項目，將不合格產品阻於境外。（編輯：林克倫）1111031