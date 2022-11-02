防預售屋變爛尾樓 花敬群：啟動檢討機制

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（中央社記者賴于榛台北2日電）近日傳出新北市預售屋建案恐成爛尾樓，內政部次長花敬群今天說，前次出現大量爛尾樓已是30年前，近日已要求針對機制面、法令面啟動內部分析，也呼籲銀行注意中小型開發商續建機制準備狀況。

沅臻建設近日傳出解散，導致其位於新北市樹林區的預售屋建案「凱旋大苑」工程停擺，引發爛尾樓憂慮。

花敬群今天出席國家住都中心舉行的「信義兒福B1-2及B3-2公辦都更」簽約典禮後受訪指出，台灣前次出現大量爛尾樓可能已經是30年前的事情了，雖然現在對於預售屋銷售已有相關法制，包含同業連帶保證、履約保證等等，但實質上對預售屋銷售的要求仍不夠深、不夠扎實。

花敬群說，近年來中小型建商推案相對多，政府確實也憂慮爛尾樓的問題，應該要在制度面上再強化，因此已責成地政司對此議題啟動內部分析，檢討機制面與法令面，若有結論再向外界報告。

至於內部分析是否涉及修法，花敬群表示，未必一定要修法，因為市場本就有相關產品與服務，只是過去類似事件不多，銀行、建設公司、消費者等都沒有發現其重要性，導致普及度不夠高，但未來預售個案要取得民眾信任，勢必要有比較強大的續建承諾或是保證。

花敬群說，其實台灣在建築融資、授信風控本來就有一定的機制，出現風險問題的個案難免，但理論上不會普遍發生。

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他也呼籲產業界配合，別停留在過去政府沒有管理預售制度與建商的觀念裡，避免遭遇問題，卻沒有好的配套制度銜接處裡；另外，花敬群說，盼銀行多考慮中小型開發商續建機制的準備狀況，這也是保護放款應有的作為。

至於是否協助凱旋大苑，花敬群指出，個案涉及民事產權爭議，行政部門不適合介入太多，若有機會當然會鼓勵金融機構或是其他建商進場銜接，但想要銜接，也要當事人有配合意願才能進行。（編輯：翟思嘉）1111102