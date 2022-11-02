黃偉哲助選台南女婿林佳龍 送下營蔭油祝「會贏」

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台南市長黃偉哲（前右2）2日傍晚北上新北市，為確診居家照護中的民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋區黃昏市場掃街拜票，爭取支持。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月2日

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）台南市長黃偉哲今天傍晚在立委張宏陸等人陪同，在新北市板橋區黃昏市場掃街，為市長參選人林佳龍、市議員參選人助選造勢。他還帶台南名產下營蔭油等，祝福「會贏」得選舉。

民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室今天發布新聞表示，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的林佳龍，居家照護後即將解除隔離。台南市長黃偉哲今天特地北上當分身力挺，在板橋區國慶市場、重慶市場掃街。

黃偉哲在民進黨立委張宏陸、新北市黨部主委何博文等人陪同下掃街，許多民眾看到黃偉哲非常驚喜，也有攤商送上象徵「好彩頭」的菜頭，熱情戴上「新北大翻新」的帽子和黃偉哲握手，大喊「凍蒜」。

黃偉哲還貼心準備台南名產祝福林佳龍和新北市議員參選人黃俊哲、戴瑋姍、山田摩衣、石一佑、黃淑君等人。包括下營區的蔭油，代表黑瓶子裝醬油，深不可測，且下營的台語諧音是「會贏」。

黃偉哲攜帶禮物還有象徵「好事發生」的永康花生、希望要成功當選的鄭成功啤酒、「賜福」的台南媽祖賜芙（牛奶泡芙），並提供台南柚子蔘，祝福林佳龍早日康復。

黃偉哲接受聯訪表示，林佳龍的妻子廖婉如是台南人，林佳龍是他的老戰友、學長，也是台南女婿，特地北上助一臂之力，希望替林佳龍加油打氣。

林佳龍的妻子廖婉如今天也在市議會民進黨團總召陳啟能、副總召集人李倩萍等人陪同下，在三重區車隊掃街。這是廖婉如首度代表林佳龍車隊掃街，不少民眾熱情向廖婉如及車隊揮手，放鞭炮表達歡迎。

廖婉如接受聯訪表示，希望在民進黨傳統票倉的三重區固票、拉票。因這次選情的確比較冷，希望大家幫忙衝票。她也為新北市議員參選人拉票，希望民進黨議會席次開出紅盤。（編輯：李錫璋）1111102

民進黨新北市長參選人林佳龍因確診暫時無法親跑選舉行程，林佳龍妻子廖婉如（前左）2日在同黨新北市議員李坤城（前右）陪同下，到三重區代夫車隊掃街拜票、爭取支持。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月2日

民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（前右2）2日在同黨市議員李倩萍（前右）等人陪同下，到三重區代替確診丈夫掃街拜票，為林佳龍力拚選戰。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月2日

台南市長黃偉哲（前右）2日特地北上，為民進黨新北市長參選人林佳龍、市議員參選人助選造勢，並贈送參選人台南名產下營蔭油等，以台語諧音「會贏」祝福高票當選。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月2日