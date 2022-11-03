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陳時中辯論定調專業對決 吳思瑤：不會咄咄逼人

2022/11/3 12:24（11/3 13:51 更新）
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台北市長選舉電視辯論會將於5日登場，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤（中）3日出席「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會後表示，陳時中很努力的在準備，會維持一貫風格、中道的態度，用專業對決、政策論述，不會咄咄逼人。中央社記者林長順攝 111年11月3日
台北市長選舉電視辯論會將於5日登場，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤（中）3日出席「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會後表示，陳時中很努力的在準備，會維持一貫風格、中道的態度，用專業對決、政策論述，不會咄咄逼人。中央社記者林長順攝 111年11月3日
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（中央社記者林長順台北3日電）台北市長選舉電視辯論會將於5日登場，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤今天表示，陳時中很努力的在準備，會維持一貫風格、中道的態度，用專業對決、政策論述，不會咄咄逼人。

吳思瑤今天出席「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會後，做上述表示。

吳思瑤指出，這兩天很多媒體在追問民進黨台北市長參選人陳時中在辯論會中會用什麼形式出現，是砲火猛烈型的攻擊手，還是恢復「阿中」一貫風格跟中道的態度。

吳思瑤表示，陳時中一定是以專業來對決、政策來論述，維持一貫的高度、氣度，不會咄咄逼人。陳時中也不會用罵人的方式，把辯論當成政治的競技場，請大家拭目以待。如果大家想看到陳時中火力旺盛，可能會小小失望。

吳思瑤說，她要對藍、白的參選人提出呼籲，在珍貴的辯論會上，請收回政治口水，用政策來論述，用理性的態度對台北市民訴求，這就是陳時中參選至今最大的堅持，也是陳時中與其他2組參選人最大的區隔。

吳思瑤指出，陳時中過去的訓練是備詢的官員，是守方，在一些政治專業的訓練上，跟長期擔任民意代表的黃珊珊，以及罵人罵得越來越上手的蔣萬安風格是天差地別，但是罵人要罵的有道理，要用具體的事實來提出批判，才是從政者應當有的態度。（編輯：李亨山）1111103

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