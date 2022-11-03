新北輔選 侯友宜韓國瑜同場不同台

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新北市長侯友宜（左3）、國民黨主席朱立倫（右3）、前高雄市長韓國瑜3日為國民黨新北市議員參選人黃心華助選；侯友宜致詞結束離開後，韓國瑜才現身，2人同場不同台。中央社記者劉冠廷攝 111年11月3日

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）前高雄市長韓國瑜與新北市長侯友宜今天幫國民黨新北市議員參選人黃心華站台輔選，但2人同場不同台，選舉至今，仍未合體造勢；侯友宜說，尊重主辦單位安排，大家都認識很久，會共同團結努力。

黃心華今天下午舉辦競選總部成立大會，邀請國民黨主席朱立倫、侯友宜、韓國瑜參加，外界預期侯友宜與韓國瑜將首次同台造勢，但韓國瑜在侯友宜致詞結束離開後，才現身上台，2人同場不同台。

侯友宜會前受訪，談到可能與韓國瑜同台時表示，一切尊重主辦單位安排，大家都認識很久，會共同團結面對，一起努力，為這塊土地好好做事。

侯友宜與韓國瑜被視為藍營2024年總統大選可能的人選，媒體詢問，是否會與韓國瑜討論2024，侯友宜說，他現在選2022的新北市長，期待市民幫忙拉票、催票、投票，讓他有機會為新北市民繼續服務。

媒體詢問，媒體人趙少康日前針對藍白合議題提出「新竹換台北」的說法，是否在分裂藍營，侯友宜表示，大家一起面對所有問題，團結在一起好好做事。

朱立倫受訪時也說，每一個人有不同角色，趙少康是媒體人也是國民黨員，而國民黨是負責任的政黨，對於提出的參選人，都要全力以赴的支持，這是基本情義、也是道義。

朱立倫表示，怎麼可能換來換去，無黨籍台北市長參選人黃珊珊要不要被換，如果黃珊珊願意被換再說，但這是不可能的事。

談到侯友宜、韓國瑜站台輔選，是否擔心光環被搶走，朱立倫說，侯友宜是最強母雞、參選人，應給予更多光彩，韓國瑜是最佳啦啦隊，應給予更多掌聲，他是總教練，不需要掌聲，擔任總教練就是承擔與被罵，但是國民黨能好，最重要。（編輯：謝佳珍）1111103