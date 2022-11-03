人權會與法國在台協會簽工作協議書 強化人權合作

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人權會主委陳菊（中）、法國在台協會主任公孫孟（左）及法國駐台灣國際人權與管理技術專家周杰（右）3日簽署工作協議書，以具體落實強化合作交流的策略目標與機制。（人權會提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月3日

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（中央社記者陳俊華台北3日電）人權會主委陳菊今天與法國在台協會主任公孫孟、法國駐台灣人權專家周杰簽署工作協議書，落實強化台法雙邊人權合作。陳菊說，盼周杰加入能促進人權會與各國國家人權機構建立夥伴關係。

國家人權委員會透過新聞稿指出，今年7月12日已與法國在台協會簽署合作意向聯合聲明，將人權保障的推動，列為台法合作交流的重點工作項目。

人權會說，陳菊今天與公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）、周杰，共同簽署工作協議書，以具體落實強化合作交流的策略目標與機制。

人權會指出，該協議書同意由法國歐洲暨外交事務部委任法國技術推廣總署（Expertise France）遴派人權專家到人權會，協助與法國人權機構交流，並提供專業建議與諮詢，以利台灣國家人權委員會的業務推展，可與國際人權標準接軌。

人權會說，人權專家周杰畢業於巴黎政治學院，具國際關係碩士學位，並累積豐富的人權倡議實務工作經驗。

陳菊表示，希望周杰的加入能促進人權會與各國國家人權機構及國際NGO建立夥伴關係，並讚賞周杰在人權方面的傑出經歷。

公孫孟說，人權議題對台灣與法國都相當重要，並讚嘆這次與人權會的合作，竟能如此快速地取得巨大進展；周杰則期許，未來能協助台灣在國際層面，進一步拓展人權業務。（編輯：林興盟）1111103