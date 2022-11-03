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北市長選舉電視辯論會將登場 陳時中：積極備戰

2022/11/3 20:37（11/3 20:56 更新）
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民進黨籍台北市長參選人陳時中3日出席由國教行動聯盟舉辦的「台北市長候選人教育政見座談會」，向與會人士說明當選後的教育政策願景。中央社記者張新偉攝 111年11月3日
民進黨籍台北市長參選人陳時中3日出席由國教行動聯盟舉辦的「台北市長候選人教育政見座談會」，向與會人士說明當選後的教育政策願景。中央社記者張新偉攝 111年11月3日
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（中央社記者林長順台北3日電）台北市長選舉電視辯論會將於5日登場，民進黨台北市長參選人陳時中今天指出，蔣萬安、黃珊珊都是律師，口才是強項，他是政務官，做事是強項，所以要積極備戰。

陳時中晚間受邀參加國教行動聯盟「2022台北市長候選人教育政見座談會」，他在會前受訪時做上述表示。無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安也先後到場參與座談，3人並無交集。

媒體問到，黃珊珊在座談時談到品格教育，提及政黨質疑學術殿堂，政治人物必須做模範，才能告訴孩子什麼是正確的，詢問陳時中看法。

陳時中表示，政治人物本來就該做模範，但政治人物沒辦法做模範的也很多，黃珊珊是無黨籍的，但基本上還是寄生在民眾黨，還是有相關的問題。他認為都不要講別人，把自己要求好才是重要的事情。

陳時中也在臉書上發文提到即將參與電視辯論會「老實說，內心感到既緊張卻也期待」。

他指出，緊張的是，他個性上並不是一個好辯、口若懸河之人，過去無論擔任部長或是指揮官，他都謹守分際，在辯論會現場要出口成章著實是全新的挑戰。但期待的是，終於有這樣寶貴的機會，能公開把自己的理念跟政策，在台北市民面前理性的闡述。

陳時中表示，事實上，與2位民代出身的競爭對手相比，他無論在個性或本質上皆有很大的差異，「辯才無礙」或「以言語修理對方」，從來就不是他追求的目標。以過去參與公共事務，中央擔任政務官的經驗，與跨部會進行協調和溝通，撩落去完成工作，服務市民才是他的本心所在。

陳時中說，人生首度參選，將迎來第一次電視辯論會。雖然許多媒體預測此次辯論會，他是3人之中最不被看好的一方。但對他而言，做任何事都是盡心盡力、問心無愧。他認為真正的輸贏，不是想方設法給對手難堪，而是以溝通尋求平衡與問題的解方。（編輯：張銘坤）1111103

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