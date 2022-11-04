大阪世博台灣被消失 蘇貞昌盼團結對外開拓空間

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日本將在大阪舉辦2025年世界博覽會，台灣編列新台幣20億元預算，卻只能以「玉山數位科技株式會社」公司名義參與。國民黨立法院黨團書記長李德維（中）、立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）4日舉行「大阪世博會台灣被消失 20億預算撒去哪裡？」記者會，對執政黨提出質疑。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日

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（中央社記者王揚宇台北4日電）國民黨質疑大阪世博會台灣被消失，新台幣20億元的預算撒去哪；行政院長蘇貞昌今天受訪說，台灣爭取讓世界看見，但國際處境受中國無理打壓，希望朝野團結一致、齊心努力，開拓更大的空間。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，對於日本將在大阪舉辦2025年世界博覽會，台灣編列20億元預算，卻只能以企業名義參與，遭國民黨質疑台灣被消失、台日友好是假象，以及還有2年時間，是否會再爭取以台灣名義參加。

蘇貞昌說，台灣爭取讓世界看見，但台灣的國際處境艱難，備受中國無理打壓，也是民眾非常清楚的事情；面對這種向外爭取、拓展，無論在朝在野，大家應該團結一致、齊心努力，開拓更大空間。

蘇貞昌指出，要參加相關展覽，有一定的國際要求，「我們能夠爭取到這樣，讓我們先被看見、讓我們先存在」，就會漸漸越來越有路、越寬廣，不要在還沒拿到100分就拚命打擊、潑冷水，如果因為這樣，什麼都不要做，台灣反而越被限縮。

蘇貞昌說，希望大家給做事的人、給尋求突破的人一些鼓勵與支持，一起團結對外。（編輯：張良知）1111104