更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB太空人世界大賽3比2聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟超前取勝
首頁 / 政治

大阪世博台灣被消失 蘇貞昌盼團結對外開拓空間

2022/11/4 10:00（11/4 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本將在大阪舉辦2025年世界博覽會，台灣編列新台幣20億元預算，卻只能以「玉山數位科技株式會社」公司名義參與。國民黨立法院黨團書記長李德維（中）、立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）4日舉行「大阪世博會台灣被消失 20億預算撒去哪裡？」記者會，對執政黨提出質疑。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日
日本將在大阪舉辦2025年世界博覽會，台灣編列新台幣20億元預算，卻只能以「玉山數位科技株式會社」公司名義參與。國民黨立法院黨團書記長李德維（中）、立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）4日舉行「大阪世博會台灣被消失 20億預算撒去哪裡？」記者會，對執政黨提出質疑。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北4日電）國民黨質疑大阪世博會台灣被消失，新台幣20億元的預算撒去哪；行政院長蘇貞昌今天受訪說，台灣爭取讓世界看見，但國際處境受中國無理打壓，希望朝野團結一致、齊心努力，開拓更大的空間。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，對於日本將在大阪舉辦2025年世界博覽會，台灣編列20億元預算，卻只能以企業名義參與，遭國民黨質疑台灣被消失、台日友好是假象，以及還有2年時間，是否會再爭取以台灣名義參加。

蘇貞昌說，台灣爭取讓世界看見，但台灣的國際處境艱難，備受中國無理打壓，也是民眾非常清楚的事情；面對這種向外爭取、拓展，無論在朝在野，大家應該團結一致、齊心努力，開拓更大空間。

蘇貞昌指出，要參加相關展覽，有一定的國際要求，「我們能夠爭取到這樣，讓我們先被看見、讓我們先存在」，就會漸漸越來越有路、越寬廣，不要在還沒拿到100分就拚命打擊、潑冷水，如果因為這樣，什麼都不要做，台灣反而越被限縮。

蘇貞昌說，希望大家給做事的人、給尋求突破的人一些鼓勵與支持，一起團結對外。（編輯：張良知）1111104

蘇貞昌
遭張善政指是台灣最大門神 蘇貞昌：勿人身攻擊 高端疫苗具保護力遭疑為選舉 蘇貞昌：勿政治口水
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族