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高端疫苗獲認可遭質疑 吳思瑤：莫為選舉踐踏專業

2022/11/4 14:23
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（中央社記者蕭博文台北4日電）食藥署專家決議一致認同高端疫苗符合保護效益，遭質疑是為了選舉。陳時中競選總幹事吳思瑤對此表示，高端保護效益由專家審查，不要讓政治凌駕專業，更不要因為選舉踐踏專業。

衛福部食藥署專家會議3日以14比0的票數，認可高端疫苗對於COVID-19具有保護效益。擔任民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事的立委吳思瑤今天出席「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會後，做出上述表示。

吳思瑤表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安過去在立法院要求國產疫苗要加速通關、加倍獎勵，還痛罵當時的衛福部長陳時中發展國產疫苗不夠快、獎勵不夠多，怎麼為了選舉就翻臉如翻書。

吳思瑤說，高端的保護效益是交由專家會議審查，不要讓政治凌駕專業，更不要為了選舉目的踐踏專業；陳時中競選團隊對高端保護效益審查完全尊重，因為這是專家說了算，而不是從政者、參選者說了算。

她說，這場選舉國民黨、民眾黨只有一個戰略，就是把好事說成壞事，把好人抹成壞人，把幫助人的國產疫苗罵成害人的疫苗。

吳思瑤表示，國產疫苗一直被污名化，陳時中團隊日前發布的「我們只是要一種選擇」影片，便邀請2名高端疫苗接種者分享心路歷程，影片在Youtube上的觀看數已超過10萬，也吸引民眾留下許多溫暖的留言。

吳思瑤說，研發國產疫苗，尤其是高端的次蛋白疫苗，確實提供一個選擇給需要的民眾，請大家尊重在台灣需要被照顧的每一種人，也請蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊要有同理心，不要只有選舉考量而繼續抹黑國產疫苗。（編輯：張銘坤）1111104

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