台北市長辯論會將登場 藍綠白各有應對

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸、蕭博文台北4日電）首場台北市長選舉電視辯論會明天下午登場。藍營蔣萬安與綠營陳時中皆主打真實自我及市政論述，並閉關應戰，黃珊珊陣營則稱已準備24年、嫻熟市政。

TVBS與三立電視宣布，2022年台北市長選舉電視辯論會將由兩家電視台共同主辦，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安均已同意受邀，將於11月5日出席電視辯論會。

蔣萬安陣營表示，會以市政題為主，但因為不知道對手會瞄準什麼議題，所以時事題、政治題等也都會先預備起來，今天沒有排任何行程，全力以赴準備。

至於風格，幕僚說沒有特別設定，就跟蔣萬安平常在立法院質詢時差不多，電視辯論是讓市民了解蔣萬安對台北市市政願景及個人特質的好機會，蔣萬安會以最自然自在的姿態應戰，現在也在調適心情、讓身心靜一點、沉穩應對。

陳時中競選總幹事吳思瑤今天說，這幾天陳時中密集訓練，幾乎完全閉關；陳時中自認口才拙劣，但相信勤能補拙，積極針對文稿、各項議題攻防加強演練，陳時中在辯論會上將維持原汁原味的個性，維持高度與氣度。

吳思瑤表示，陳時中認為辯論的意義在於訴求廣大市民，而政策是市民關切的，也是選舉重中之重，辯論不是用言詞駁倒誰、用口水罵倒誰，請大家期待這是一場有高度、氣度，有政策含量的辯論會。

吳思瑤說，其實替陳時中有點小緊張，因為陳時中確實是以理服人，在辯論會遊戲規則下比較吃虧；陳時中自認口才拙劣，不如蔣萬安會罵人，不如黃珊珊咄咄逼人，但會用誠心誠意感動人。

而黃珊珊方面，近黃人士告訴中央社記者表示，律師出身的黃珊珊口條穩健且嫻熟市政，明天她會用自己的說話語言向市民闡述政見，且相信黃珊珊已準備24年了，會自信面對辯論挑戰。

談到戰略，近黃人士說，近日邀請不分黨派的政界和專業幕僚人士和黃珊珊對戰訓練，競選團隊也會收集相關資料提供黃珊珊參考、吸收，攻守題庫準備方向囊括市政、政治時事和疫情議題，黃珊珊也將著白色套裝出席、正面迎戰。（編輯：張銘坤）1111104