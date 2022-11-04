嘉義市長重新選舉 黃敏惠派人領表李俊俋街頭拜票

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嘉義市長將重行選舉，民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前左2）4日上午陪同市議員參選人許明對等人在路口向民眾拜票，李俊俋表示，無關乎選舉暫不暫停，競選時拜票掃街、就任後扎實建設，都是對選民負責任的態度。（李俊俋競總提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月4日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市4日電）嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會昨天宣布重行選舉投票日期為12月18日；嘉義市長黃敏惠今天派人到選委會領表，民進黨嘉義市長參選人李俊俋陪市議員參選人拜票。

無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，在昨天舉行委員會議，決議嘉義市長選舉改12月18日投票，11月4日起領表、11月8日起登記。

拚連任的嘉義市長黃敏惠今天主跑市政行程，建設嘉義市，推廣施政，所以下午請競選總部主任張寬煜到嘉義市選委會領表。

黃敏惠表示，嘉義市是民主聖地，市民的眼睛是雪亮的，近年來施政成績有目共賭，各大評比民調也都名列前矛，雖然選舉時序延後，也會更加艱困，但是「我們幸福的嘉園要我們自己來守護，嘉義市的未來要嘉義人自己來決定。」

黃敏惠說，會以平常心按部就班，更紮實的一步一腳印爭取選民的認同與支持。

李俊俋今天早上陪同競選連任的市議員蔡文旭、市議員參選人許明對在博愛路家樂福路口向民眾拜票。

李俊俋認為，台灣是個民主社會，人民就是我們的主人，爭取人民支持跟傾聽民意，是每個民選政治人物時時刻刻都該做的事，無關乎選舉暫不暫停，競選時拜票掃街，就任後扎實建設，都只是一種對選民負責任的態度。

李俊俋強調，「行程將走好走滿，握手握好握滿」，現階段他能做的事是擬定最好的市政政策，未來如果有幸獲得選民支持進入市府，絕對會把國家級施政、人才與建設，帶給嘉義市，回饋家鄉。

根據嘉義市選委會統計，至今天下午2時30分有2人領表，分別為黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統和黃敏惠。（編輯：郭諭儒）1111104