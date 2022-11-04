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何淑峯金中玉貪污遭判刑 中選會：不予登記為候選人

2022/11/4 17:49（11/4 17:57 更新）
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新北市議員何淑峯（左）與金中玉（右）因貪污遭判刑，中選會4日公告重為審定結果，兩人依法不得登記為候選人。（圖取自新北市議會網頁ntp.gov.tw）
新北市議員何淑峯（左）與金中玉（右）因貪污遭判刑，中選會4日公告重為審定結果，兩人依法不得登記為候選人。（圖取自新北市議會網頁ntp.gov.tw）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）新北市第4屆議員選舉第3選舉區參選人何淑峯、第9選舉區參選人金中玉日前因貪污遭判刑，中選會今天公告重為審定結果，兩人依法不得登記為候選人。

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中選會今天發布新聞稿指出，何淑峯及金中玉分別申請登記新北市第4屆議員選舉第3、9選舉區候選人，但因違反貪污治罪條例，最高法院10月27日判決確定，何淑峯遭判處有期徒刑4年10月、褫奪公權4年，金中玉處有期徒刑3年10月、褫奪公權3年。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第26條第2款規定，曾犯貪污罪，經判刑確定，不得登記為候選人，何淑峯、金中玉在此次登記截止後，候選人名單公告前判決確定，其登記程序仍未完成，因此經重為審定後資格不符，將由新北市選舉委員會函知兩人不予登記為候選人。（編輯：謝佳珍）1111104

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