金中玉自行到案 新北9貪污議員全入監

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影片來源：CNA 北部地方組

（中央社記者高華謙新北3日電）18年前爆發台北縣議員收賄販售補助款案日前定讞，遭發布拘票的新北市議員金中玉今天下午3時30分自行到新北地檢署報到，除前台北縣議員呂世喜因病住院改期報到外，9名貪污議員已全入監。

18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案判刑定讞，現任民主進步黨籍市議員高敏慧判刑5年、何淑峯4年10月及無黨團結聯盟市議員金中玉3年10月，前台北縣議員楊寶猜、王淑惠各判5年，吳天麟判6年5月，顏世雄3年6月，徐陳麗華4年10月，呂世喜、宋進財各判4年。均褫奪公權。

台灣新北地方檢察署通知10人今天上午10時到新北檢執行科報到並發監執行，除呂世喜因病住院改期報到外，高敏慧、何淑峯及另5人今天上午報到，顏世雄因塞車於下午1時許趕抵，不過金中玉遲遲未現身，還向媒體稱「你們絕對找不到我」，檢方下午1時30分發布拘票拘提。

未等警方拘提到案，金中玉下午3時30分帶著2名壯漢自行到新北地檢署報到，他走出來時面對媒體提問不發一語。

至於後續移監程序，男性受刑人將暫寄台北看守所，再送宜蘭監獄執行；女性受刑人則暫寄女子看守所，再送桃園女子監獄。（編輯：張銘坤）1111103

18年前爆發台北縣議員收賄販售補助款案日前定讞。現任新北市議員高敏慧（圖）3日到新北地檢署報到入監。中央社記者高華謙攝 111年11月3日