蔡英文12度到新北輔選 盼林佳龍得票破百萬

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（中央社記者高華謙新北4日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天晚間到新北新莊為同黨新北市長參選人林佳龍站台，這是她第12度到新北輔選。蔡英文懇請市民讓林佳龍得票破百萬，超過她2010年選新北市長的得票數。

林佳龍日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），仍在自主健康管理階段，除了他的太太廖婉如當分身出席之外，他也透過視訊方式參與。林佳龍對蔡英文說「謝謝你再來」，蔡英文則說「我一定要來的」。

蔡英文說，她要來謝票，她在新北市選舉過4次，包括1次市長與3次總統選舉，2020年她選總統時在新北市得票率56.6%，新莊區高達62%，很感謝新北市民與新莊民眾給她很大支持。

蔡英文說，在新北市掃市場是很大工程，她2010年選新北市長時掃100多個市場，1場掃1、2個小時，她也叮嚀林佳龍一定要去掃市場，才能看到新北最真實生活，帶給新北市民朋友更好未來。

蔡英文表示，林佳龍雖然仍在自主健康管理，但仍透過網路連線與大家在一起，把握每一場造勢，「佳龍在拚，他的團隊也很拚」，選舉剩20幾天，選情真的很激烈，希望大家一起當林佳龍分身，她也開玩笑地問現場民眾，目前還沒決定要選誰的舉手一下， 「我不會清算你們，放心」，結果現場沒人舉手，鄉親也喊說會投林佳龍。

蔡英文說，她2010年選總統時，是首次有民進黨候選人拿超過100萬票，她當時在新莊演說時都非常多人，那次雖然沒選上，但新北市民給她很大支持，她也要拜託鄉親一起讓林佳龍超過100萬張票，「讓他的票數超過蔡英文」。

蔡英文表示，林佳龍中央與地方資歷完整，且提出政見很有大格局，因為「本身有料」所以才能在短時間內提出這麼多政見，且林佳龍選上後一定會全心全意投入做好新北市長，不會中途落跑，希望鄉親幫忙催票、拉票。

蔡英文說，林佳龍當市長，一定會有最親切的市長夫人為大家服務，她與廖婉如認識很久，廖婉如真的很好也非常溫暖，「票投給林佳龍，婉如一起服務」。

林佳龍致詞時也提出5大政見，包括溪北捷運、都市更新、65歲以上長輩免費裝假牙、蓋2萬戶社會住宅，並輔導因新泰塭仔圳重劃遭趕走的產業與廠商取得土地。（編輯：張銘坤）1111104