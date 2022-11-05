辯論會前送黃珊珊甘蔗 柯文哲：祝選情越戰越好

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）「2022台北市長選舉電視辯論會」下午登場，台北市長柯文哲表示，有送力挺的無黨籍參選人黃珊珊甘蔗，盼她選情越戰越好。柯文哲說黃珊珊嫻熟市政，給她的建議是睡飽一點。

柯文哲今天出席士林區社子國民小學120週年校慶，接受媒體聯訪時被問及下午台北市長候選人辯論會要登場，有沒有給黃珊珊建議。

柯文哲說，黃珊珊對市政很熟，不需要再建議什麼，只有跟她說「睡飽一點就好」，並事前送她甘蔗，希望黃珊珊選情如倒吃甘蔗、越戰越好。

媒體提問，黃珊珊明天要騎單車繞12行政區造勢，是否陪同。柯文哲說，明天是他爸爸生日，要回新竹一趟，但會盡量趕回台北看能否陪騎最後一段；而既然要回新竹，媒體提問是否也去幫自家的民眾黨新竹市長參選人高虹安站台，柯文哲回「這也是一定要的」。

媒體追問，高虹安這幾次發言恐惹國民黨支持者不悅，加上前高雄市長韓國瑜要幫國民黨參選人林耕仁站台，會讓藍營支持者歸隊。

柯文哲指出，選舉本來就是加加減減，他覺得高虹安還是新竹市長的最適當人選。

此外，食藥署專家決議一致認同，高端疫苗符合保護效益，遭在野黨質疑這是為了選舉。

柯文哲被問及此事時說，尊重專家會議，但台灣疫苗政策從頭到尾都亂七八糟，台灣醫療相關部門是政府中最好的，但民進黨台北市長參選人陳時中當主管那段期間，政治凌駕專業，是不好的示範。（編輯：方沛清）1111105