朱立倫稱蔣萬安像甘迺迪 黃珊珊：非多數市民看法

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）國民黨主席朱立倫今天評論同黨台北市長參選人蔣萬安辯論表現猶如當年美國總統大選的甘迺迪。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，尊重此看法，但可能和多數市民看法不同。

黃珊珊今天偕同民眾黨台北市議員參選人進行「偉大市民向前騎」活動，一早從競選總部騎自行車出發繞行北市12個行政區，下午行至第7站大同區永樂市場時接受媒體聯訪。

由於台北市長選舉電視辯論會昨天落幕，朱立倫今天受訪時表示，蔣萬安的表現，就像當年美國總統大選與尼克森辯論的甘迺迪，讓人充滿希望，相信最後一定會勝選。媒體詢問黃珊珊的看法。

黃珊珊表示，尊重朱立倫的看法，但可能跟大多數市民看法不太一樣。

媒體追問，蔣萬安昨天辯論批評民進黨處理兩岸問題雙標，難怪網友說「綠共一家親」；如何看民進黨台北市長參選人陳時中今天回應，蔣萬安也沒簽不投降承諾書，「扣別人帽子，我想也是不對的」。

黃珊珊認為，對於他們兩人之間的口水戰，自己講過了，昨天就是一場活生生的藍綠惡鬥實境秀，她從頭到尾就是希望談市政，台北市民不需要再多一些口水，而是需要看到做實事和建設的人。

媒體又問是否擔心藍綠策略可能是要將黃珊珊邊緣化？她僅說，若邊緣化，今天活動就不會有這麼多人響應力挺。

黃珊珊說，今天活動跟騎者從早上的20多人，到下午已經破百人，自己很感動，也希望透過這次活動讓市民看到每個行政區的多元特色。

媒體詢問，外界認為騎車繞行北市12個行政區模式，似乎是複製台北市長柯文哲一日北高？黃珊珊說，自己也跑過兩次一日北高，這不是什麼複製，今天最重要的是要告訴大家，希望未來將北市建設成15分鐘城市，意即民眾從住家走路或騎自行車外出，只要15分鐘就可到捷運站或北市各個角落，這也是2050年淨零碳排綠運輸的重要方向，要創造台北新的生活價值。（編輯：李錫璋）1111106