謝龍介邀辯論 黃偉哲總部：尊重選委會安排

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）國民黨台南市長參選人謝龍介今天出席太極氣功十八式會員集會，呼籲台南市長黃偉哲勇於接受辯論挑戰，黃偉哲競選總部發言人邱莉莉表示，尊重台南市選舉委員會安排。

謝龍介競選總部今天新聞稿指出，公廣集團原本規劃在台南市舉辦市長辯論會，謝龍介陣營於第一時間應允，但因黃偉哲不願意接受挑戰，導致辯論會破局，僅有16日以及19日晚間兩場公辦政見發表會，市民失去能夠真正參與並省思市政議題的機會。

謝龍介接受媒體聯訪表示，台北市長選戰辯論會昨天結束，吸引全國關注，在首善之都，透過辯論還能發現少子化、老人照顧等諸多市政問題待解決，有助一座城市的進步，可惜黃偉哲迴避辯論，主因為台南市發展長期停滯，加上黃偉哲任內官箴敗壞，讓黃偉哲不敢直接面對質疑。

謝龍介表示，「台南市值得更好，也應該要更好」，唯有輪替才能清除很多藏污納垢，他上任後一定為市民把關，重新審視近年重大工程規劃與預算，該移送法辦的絕不寬貸。

邱莉莉以新聞稿回應指出，謝龍介參選以來，只有「口出穢言、烏龍爆料、阻擋建設」3招，至今不願意向受歧視的女性道歉，也不願意向受害農民道歉，更沒有向全體市民道歉，台南市民拒絕接受謝龍介負面選舉的污染。

邱莉莉指出，政見發表會的舉辦，黃偉哲競選總部尊重台南市選舉委員會的安排，向全體市民陳述市府團隊努力的成果，以及未來市政繼續推動的願景。（編輯：謝雅竹）1111106