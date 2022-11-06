蔣萬安競辦6問蘇貞昌 家人拿公家標案有無違承諾

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（中央社記者劉世怡台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，蔣萬安的父親蔣孝嚴主張三通，影射舔共。蔣萬安競辦今晚提出6問，請蘇貞昌清楚交代家人賺公家錢行徑，有無違反蘇貞昌「不在任內參與政府標案」承諾。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天在台北市長選舉電視辯論會中，指民進黨台北市長參選人陳時中是「綠共一家親」。行政院長蘇貞昌今天說，蔣萬安的父親蔣孝嚴主張三通，還當中國買辦，到底誰在舔共、誰在兩岸間牟取暴利，這一看就清楚，不必再扭曲。

蔣萬安競選辦公室發布新聞稿表示，民進黨「抗中不保台」的秘密被蔣萬安昨天在辯論會戳破，民進黨竟全力追殺抹紅蔣萬安，蘇貞昌更帶頭以不堪字眼，抹紅曾在立院質詢「三通政策」的蔣孝嚴。

蔣萬安競辦指出，身為行政院長的蘇貞昌居然和1450（網軍）、媒體人周玉蔻一樣，搞起株連家人的抹紅勾當；但蘇貞昌才應該解釋家人的爭議，為什麼女兒蘇巧純可以用「間接承攬」方式，違反蘇貞昌「不在任內參與政府標案」的承諾，掩掩遮遮拿到公家預算？蘇貞昌心中的道德底限究竟在哪裡？是否一貫行徑就是以雙重標準處理國政，坐實了「綠能你不能」？

蔣萬安競辦質問蘇貞昌，兩岸之間，目前究竟有沒有三通？如果有，立委在立院質詢三通政策，為何蘇貞昌將其抹紅為「舔共」、「賣台」？民進黨桃園市長參選人鄭運鵬以中國台灣省民身分，去對岸和共產黨直接控制的國企做生意，大賺人民幣，為何蘇貞昌不置一詞？蘇貞昌延續前人政策開放三通，縱容自己人大賺人民幣，卻抹黑蔣孝嚴，是不是「綠能你不能」？

蔣萬安競辦再問蘇貞昌，女兒蘇巧純的「二三設計」公司，承接政府標案，違反「不在蘇貞昌任內參與政府標案」的承諾，請問蘇貞昌「不參與政府標案 的定義和道德標準是什麼？

蔣萬安競辦三問蘇貞昌，高端疫苗涉內線交易，檢調毫無作為，作為法務部長上司的蘇貞昌，難道能逃避袒護高端的責任嗎？

蔣萬安競辦四問蘇貞昌，高端疫苗未做三期試驗，100萬名國人被當成「白老鼠」卻什麼補償都沒有，「高端疫苗黑幕重重，蘇貞昌卻搞黑箱速速通過，替陳時中和民進黨搶救選情，這算不算是以私害公，拿國家資源圖利特定企業？」

蔣萬安競辦五問蘇貞昌，鏡電視董事會互鬥，各種爭議不斷，蘇貞昌、總統蔡英文等人都被指涉入醜聞，是否硬要護航一家親綠電視台上架。

蔣萬安競辦六問蘇貞昌，NCC公告「數位中介服務法」草案，引發各界質疑納管對象模糊，「該法真的是為了『管制網路假消息』？還是意欲箝制網路言論自由，永保綠色江山？」

蔣萬安競辦指出，2008年馬英九當選總統，就職前，妻子周美青即主動從兆豐銀申請退休，之後姊姊馬以南與大舅子周偉奇，也分別辭去中國化學製藥公司副總經理與聯華聯合液化石油氣公司董事長；當時民進黨以高標準要求馬英九，如今反觀蘇貞昌家人，接公家生意被踢爆後，還能大言不慚地嗆聲立委「這種『綠能你不能』、連『神明都敢騙』的行政院長，不僅敗壞官箴，也使人民對民進黨愈加反感」。（編輯：李錫璋）1111106