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黃珊珊騎行北市12區 柯文哲贈公事包寓意接棒

2022/11/6 22:59
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（中央社記者黃麗芸台北6日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天騎乘自行車繞行北市12個行政區，晚間抵達台北市政府終點站時，台北市長柯文哲特別贈送公事包寓意接棒，她也承諾會繼續傳承公開、透明文化。

黃珊珊今天偕同民眾黨台北市議員參選人進行「偉大市民向前騎」活動，一早從競選總部騎自行車出發繞行北市12個行政區，晚間9時許行至第12站東區龍門廣場時，柯文哲也加入行列，陪同騎乘至終點站市府前廣場。

柯文哲致詞表示，黃珊珊騎乘他送的腳踏車繞行北市一天，相當辛苦，這個舉動讓他想起以前進行的一日雙塔活動，他當時是靠意志力撐過去的，若沒強大意志力無法推動許多市政建設，透過黃珊珊實際繞行北市一圈，就看得到這8年來的市政建設，感謝她的幫忙，也證明黃珊珊具有強大意志力。

活動現場，柯文哲致贈花束和公事包給黃珊珊，寓意傳承。柯文哲說，希望12月25日卸任市長那天，將棒子交給黃珊珊。

黃珊珊說，擔任副市長近3年的嚴格訓練，這個傳承比公事包更多、更重，期間也學習如何當一個好的市長，讓她有勇氣擔任市長重任，感謝柯文哲看到她的潛能，沉重的公事包代表責任。

黃珊珊笑說，從意志力來講，她應該不輸給柯文哲，也似乎未曾被柯罵過，感謝教導，也會將公開、透明等文化傳承下去。

她強調，台北市民不是藍綠、而是自由的，做自己的主人，選出最適合人選就是品德教育。

現場支持者高喊「黃珊珊凍蒜」，也祝福她「騎回北市府」。（編輯：唐聲揚）1111106

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