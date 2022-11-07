徐巧芯控陳時中鹹豬手 蘇貞昌：不要為選舉抹黑

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國民黨台北市議員徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中餐敘後微醺向旁人伸鹹豬手。行政院長蘇貞昌（圖）7日到新北市中和區出席保二總隊公辦都更案動土典禮，活動前受訪表示，單純醫師聚會、對方夫婦一起參加，不要為選舉用狗仔偷拍照片抹黑。中央社記者高華謙攝 111年11月7日

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（中央社記者高華謙新北7日電）國民黨台北市議員徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中餐敘後微醺向旁人伸鹹豬手。行政院長蘇貞昌今天指出，單純醫師聚會、對方夫婦一起參加，不要為選舉用狗仔偷拍照片抹黑。

徐巧芯昨晚在臉書（Facebook）發布照片貼文，指稱陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。餐敘活動主辦方、紙風車執行長張敏宜隨後在貼文下方留言指出，那是公開場合，文中不實影射，非常不公平。

陳時中今天指出，那是在公開場合適當表達禮貌或交往熱絡的情況，當事人覺得有問題才會是問題。

蘇貞昌今天到新北市中和區出席保二總隊公辦都更案動土典禮，他在活動前接受媒體聯訪時表示，張敏宜有出來聲明，這是很單純的醫師聚會，不要為選舉利用狗仔偷拍的照片扭曲、抹黑。

記者提問，對於在野黨質疑衛生福利部疾病管制署幫高端通過緊急使用授權（EUA）展延，是幫忙補考。

對此，蘇貞昌指出，疫苗檢驗等都是非常專業的範疇，且都經外聘委員如學者、專家與各領域傑出人士經由嚴謹地審查討論，以記名投票14比0一致通過，希望不要為選舉抹黑學術、專業與科學。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安5日指稱「綠共一家親」，蘇貞昌昨天表示，蔣萬安的父親蔣孝嚴主張三通，還當中國買辦，到底誰在舔共一看就清楚。對此，蔣萬安競選辦公室當天晚間質疑蘇貞昌的女兒蘇巧純接政府標案。

蘇貞昌今天表示，蔣萬安在選舉，人家質疑蔣萬安的父親利用身分在中國收錢喬事，還經法院認證，蔣萬安應說明清楚，因為外界會擔心萬一他當選市長，他的父親會不會再進一步利用身分。

蘇貞昌說，他女兒蘇巧純的二三設計公司既沒利用公權力，也沒參與政府標案，沒有投標，已經通過檢驗，不要扭曲。

記者詢問，有藍委質疑蘇貞昌昨天搭專機從屏東趕往桃園輔選，可能有公私不分的嫌疑。

蘇貞昌回答，他搭交通工具到屏東主持國際化標準包裝加工廠動工典禮，還視察相關公務計畫。在民主國家運作中，行政首長政務官用各種公務行程，或中間為參選人助選，都是民主正常作業。（編輯：戴光育）1111107