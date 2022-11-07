蔣萬安競辦批高端疫苗EUA不透明 指揮中心駁斥

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（中央社台北7日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今天舉行「敲中大會」記者會，批評高端疫苗EUA不透明、還能「補考」。中央流行疫情指揮中心表示，這樣的形容不是確切的，審核過程很嚴謹。

蔣萬安競辦指出，「敲中大會」諧音「敲鐘」，要讓市民在選舉倒數期間知道真相。高端COVID-19疫苗未做3期試驗，卻由官方協助高端提出分析數據，匆匆閉門開會讓高端保住緊急使用授權（EUA）。

國民黨台北市議員游淑慧在會中表示，民進黨台北市長參選人陳時中找了聽話的專家，用不透明的方式保住高端（EUA），否則高端EUA在今年7月就該被廢，形同讓高端補考還遲交。

游淑慧指出，高端疫苗價格是在市長辯論會前公布，不是衛福部、而是高端自己公布，價格比AZ貴10倍，且打高端的民眾還要補打3劑疫苗才能去日本，如此種種，陳時中不該逃避，要正面回應人民疑問及不滿。

另外，蔣萬安競辦表示，行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的二三設計有限公司曾承諾「不在蘇貞昌任內參與政府標案」，但被爆料透過白手套在桃園市府的標案中賺錢，道德標準是什麼？

有關蔣萬安競辦的質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會指出，外界一再用考試來形容高端緊急使用授權的審核過程，這樣的形容不是確切的，「這是資料審查、保護效益的審查」。

王必勝表示，審查過程納入各種資料時，也現場請專家委員投票決定是否適當，並獲得一致同意，過程很嚴謹。

對於女兒設計公司遭質疑，蘇貞昌稍早在新北市接受媒體聯訪指出，蘇巧純的公司既沒利用公權力，也沒參與政府標案、沒投標，已通過檢驗，不要扭曲。（編輯：戴光育）1111107