空軍年度天龍操演展開 驗收成果並選出王牌飛行員

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（中央社記者游凱翔台北7日電）軍方人士今天表示，空軍年度重要演訓「天龍操演」空中實兵科目，今天起實施至12日，以空對空、空對海、空對地戰技方式驗收年度戰備成果，同時將選拔出各項競賽的「王牌飛行員」，作為飛官標竿。

共軍機艦近年頻擾台灣西南防空識別區，更不時逾越台灣海峽中線，甚至深入台灣東南方空域，已嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力犯台。

軍方人士中午接受中央社訪問時指出，空軍年度重要演訓「天龍操演」空中實兵科目今天起實施至12日，參演兵力昨天已陸續移防東部空軍花蓮佳山基地，並以空對空、空對海、空對地戰技競賽方式驗收年度戰備成果，參演機型為F-16V（Block20）、幻象2000-5、IDF戰機等，並與相關單位驗證聯合作戰效能；12日以後則為驗證地面科目。

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除此之外，為激勵士氣，將選拔出各項競賽「王牌飛行員」，作為飛行員標竿。獎項包括空勤「空戰王」、「箭靶王」、「炸射王」，均為王牌飛行員；地面部隊則是「神槍手」、「步槍手」，其他反潛、攔管、飛彈、防空則以獎牌及獎金為獎勵。

王牌飛行員又稱擊墜王牌，起源於第一次世界大戰，指的是曾擊落5架敵機以上的飛行員，之後各國也開始衍生出屬於自己定義的王牌飛行員。（編輯：郭無患）1111107