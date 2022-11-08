屏東人口數跌破80萬 藍批總統承諾跳票

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（中央社記者王承中台北8日電）國民黨屏東縣議員黃明賢今天表示，屏東縣人口數跌破80萬，且薪資所得和生活水準長期低落，縣長潘孟安無心招商引資，這8年一切都是空轉。國民黨文傳會副主委練鴻慶說，總統蔡英文對屏東的承諾完全跳票，對不起屏東。

國民黨文傳會副主委練鴻慶、屏東縣議員黃明賢等人今天在國民黨中央黨部召開記者會。黃明賢表示，屏東在今年8月人口跌破80萬，縣府對少子化重視程度比不上放煙火，做很多表面工程且使用率都偏低，對家戶所得分配和產業結構毫無幫助，年輕人只能到外地找工作，這8年一切都是空轉。

練鴻慶指出，2015年潘孟安曾請求總統蔡英文照顧屏東，結果現在屏東統籌分配款比率比馬政府時代還低。蔡總統對屏東的承諾，完全跳票，蔡總統對不起屏東。

針對詐騙集團涉囚虐求職者及棄屍3人，引起社會關注。國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲及梁為超等人也在國民黨中央黨部召開記者會。舒翠玲指出，原以為這種事情都是發生在窮鄉僻壤、人跡罕至的地方，但此次卻發生在桃園市最精華的中壢青埔區域。

舒翠玲表示，桃園警察的勤務全國最重，而蔡總統為了選舉，又頻繁到桃園輔選，每次到桃園都要調動地方警力維安，讓地方都在講，桃園現在是維安重於治安，呼籲蔡總統好好思考，是人民的治安重要，還是自身的維安重要，而且還是為了民進黨的選舉，根本就是本末倒置。

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另外，近期網路流傳影片，指民進黨新北市長候選人林佳龍陣營找計程車司機張貼廣告，就可獲得新台幣200至500元，引發賄選疑慮。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在立法院召開記者會指出，林佳龍在公車的競選廣告，都找合法廣告代理商，為何計程車上的廣告，卻只找司機處理，請問這是廣告、綁樁還是賄選，雙方的金流流向如何，請林佳龍說清楚講明白，也請檢調查辦。（編輯：林興盟）1111108