喬友大火現場指揮官不起訴 殉職消防員家屬將提再議

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彰化喬友大樓大火案，造成消防員陳志帆殉職。時代力量立委王婉諭（中）10日與殉職消防員家屬等人在立法院舉行「火神的血淚－檢討殉職消防員，檢察官輕放問題長官」記者會，為殉職消防員發聲。中央社記者吳家昇攝 111年11月10日

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（中央社記長王揚宇台北10日電）彰化喬友大樓大火案，造成消防員陳志帆殉職。殉職消防員家屬今天說，彰檢對數名現場指揮官做出不起訴處分，令人不服，不起訴書內容更傷害當天去現場救火的消防員等人，「我們不會放棄再議」。

彰化喬友大樓去年6月30日發生大火，造成4死20多傷，4名死者其中1人為彰化縣消防局消防隊員陳志帆。

時代力量立委王婉諭今天與殉職消防員家屬等人，在立法院召開記者會指出，家屬針對旅館業者及指揮體系的消防人員提告過失致死，盡管監察院調查報告及災調會報告一再指出，本案指揮體系及相關人員的違法疏失，彰化地檢署卻仍在將近一年的調查後，針對數名現場指揮官作出不起訴處分。

對於不起訴處分，殉職消防員陳志帆的父親陳貴森表示相當不服，也說消防體系中的帶隊官、指揮官，沒有持續接受訓練，才是消防系統最大的問題，而消防體系長期存在基層做到死，功勞高層領的現象。

陳志帆的妹妹陳裔筑說，喬友大火案之後，彰化縣政府消防局提出改革計畫，但只針對基層做檢討，未就案件中指揮體系失當部分檢討，這是讓家屬最不滿的地方。

陳裔筑表示，事發後，彰化縣政府的傲慢、彰化縣消防局的無禮，更是家屬在尋求司法釐清真相的漫長等待裡，對殉職者家屬的二度傷害。

陳裔筑指出，選擇消防員這個工作，不能奢求頤養天年，但救人是一種使命，然而，不起訴書內容平鋪直敘地提到，濃煙上來後，火勢也可能會隨時竄燒上來，換成其他消防隊員，極有可能會選擇先撤退下來等。

陳裔筑說，這樣的內容，除了是對陳志帆鞭屍，也傷害當天到場救火的每一名基層學長姐，以及未來要與火神搏命的消防員，「我們不會放棄再議」。

家屬委任律師陳孟秀表示，法律應該成為每一名英勇消防弟兄的後盾，而非壓垮第一線基層消防人員士氣的最後一根稻草，將對不起訴處分提出再議。

王婉諭指出，消防體系應該發揮應有的功能，讓未來每一名出勤的消防員，真的都能平安的完成每一次的勤務，希望不要再有「今日公祭、明日忘記」的遺憾。（編輯：蘇志宗）1111110