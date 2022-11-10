文官學院設計警察線上英語培訓課程 獲美國金牌獎

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（中央社記者陳俊華台北10日電）保訓會今天說，國家文官學院設計警察公務實用英語線上培訓課程，參與美國人力資本管理卓越獎項的學習與發展類別競賽，獲得金牌獎，讓文官培訓獲國際肯定，展現數位科技導入培訓的成果。

公務人員保障暨培訓委員會透過新聞稿指出，考試院上午舉行院會，保訓會以「公務人員各項法定訓練數位治理系列課程規劃辦理情形」為題，進行專題報告。

保訓會指出，國家文官學院設計警察人員公務實用英語線上培訓課程，參與美國Brandon Hall Group 2022人力資本管理卓越獎項（HCM Excellence Awards）學習與發展類別競賽，得到金牌獎，讓台灣文官培訓獲得國際肯定。

保訓會主委兼國家文官學院長郝培芝指出，文官學院培育對象是全國各機關的公務員，訓練內容須設計為適合所有機關、類科及職系的通識性知能，為了使受訓人員能具備與其職務別、層級別相當的數位治理素養，特別進行法定訓練數位治理職能調查，並將調查結果運用在開發課程及編撰教材。

郝培芝說，在數位治理教學設計上，文官學院導入虛實整合的混合式學習設計，將基礎知識轉化為線上學習；也發展專屬公務情境案例，盼受訓人員透過真實或擬真情境的討論與演練，解決問題，達到學以致用的目的。

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郝培芝表示，為鼓勵公務人員主動創新，具備跨機關、跨領域及公私協力合作的思維，更在課程中導入「總統盃黑客松」獲獎案例，例如「銀髮安居－長照數據分析與應用」、「好水打哪兒來？河川數位監控的公私協力」等，盼藉由轉變公務員思維、革新組織文化，進而創造出全新的治理模式與價值。

考試院長黃榮村及與會考試委員在會中指示，考試院將持續進行業務數位化，朝智慧型決策發展；未來文官培訓將與時俱進，精進不同層級的數位治理培訓內涵及相關案例，並提升文官自我學習能力，同時結合跨機關、民間等資源，儲備政府更多優質人力，以落實政府數位轉型。（編輯：林興盟）1111110