蔡其昌批空氣換新騙票 中市府：空品已達國家標準

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民進黨台中市長候選人蔡其昌（左）10日前往東區大智市場掃街拜票，盼爭取更多市民認同，攤商熱情迎接表達支持。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月10日

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（中央社記者蘇木春台中10日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌今天批評，台中市長盧秀燕4年前講「市長換人、空氣換新」是騙票；台中市政府今天表示，依據環保署資料，今年截至11月初，台中市空品已達國家標準。

蔡其昌今天與民進黨台中市議員鄭功進、邱素貞及市議員參選人陳雅惠、何昆霖等人前往東區大智市場掃街拜票，接著出席東區新庄仔福德祠安座儀式。

針對盧秀燕今天起請假跑選舉，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，形式上是今天開跑，但在市府內的盧秀燕競選總部已經公器私用、政治監控好幾個月了。

媒體詢問這次台中市長勝選的關鍵，蔡其昌說，市民還是會選出一個有行動力、在選戰過程中跑遍大街小巷，能夠訴求願景、帶來台中改變的人，所以他到選戰結束應該會有超過一千場的演講，相信天道酬勤，對手選舉時都無法很勤勞跟市民朋友拜託，選上後能夠跟市民站在一起嗎，這是台中市民所懷疑的。

至於今天台中市空氣品質不佳，蔡其昌批評，4年前盧秀燕講「市長換人、空氣換新」，這是一張最大的芭樂票，空氣品質在盧秀燕任內曾創下比屏東空氣更差，這也是過去不曾見到的。

蔡其昌說，盧秀燕沒有能力把空氣改善，甚至連他在立法院，逼迫台中火力發電廠將燃煤改燃氣，爭取到燃煤機組的更換，盧秀燕甚至還擋了燃氣建照1年多的時間，最後沒辦法才由中央發照，這一切都是告訴大家，盧秀燕4年前的「市長換人、空氣換新」就是跳票、就是騙票。

台中市政府今天透過文字稿表示，依據環保署資料顯示，今年截至11月8日，台中市PM2.5濃度為12.7微克，已達國家標準15微克之下，是中南部第一個達到國家標準的縣市。

有關中火議題，市府環保局說明，對於中火污染管制，市府除督促燃煤機組減煤減排外，針對台電設置燃氣機組所採取的一貫立場是汰舊換新，而非只是將燃煤機組除役備用，且中央能源配比綠能進度緩慢、落後，難保日後不會火力全開。

環保局指出，為此市府持續堅守汰舊換新立場，並在市府與市民的堅持及努力下，台電終於承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪，市府支持中火機組汰舊換新，但也希望台電及中央，要將發電風險分散，避免一廠發生問題就造成缺限電危機。（編輯：陳仁華）1111110